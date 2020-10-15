嚴選僅有5%天使雪莉桶成就連天使也忍不住偷嘗一口的美好風味「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」僅限台灣上市

蘇格蘭單一麥芽威士忌的開創品牌「格蘭菲迪Glenfiddich」，秉持著一貫的創新精神，近年來突破威士忌框架，不斷地嘗試試驗、尋求與眾不同的品牌精神，陸續推出實驗室系列作品、以及台灣精神埔桃酒桶等創新酒款。格蘭菲迪酒廠歷時多年，日前(14日)於台灣發表，2020年全球首發僅限台灣市場的「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」，由格蘭菲迪首席調酒師布萊恩金斯曼(Brian Kinsman)親選來自西班牙、僅有5%的天使雪莉桶所製成，經過美麗的製程孕育出連天使都忍不住偷嚐一口的美妙風味。

格蘭父子大中華區總經理周學文Jeff與藝人張景嵐共同為格蘭菲迪12年天使雪莉新品上市啟動儀式。圖／業者提供

格蘭父子大中華區董事總經理周學文表示，台灣作為全球重點威士忌市場之一，格蘭菲迪不斷思考如何從經典基礎上增添新意與特色，透過這款專為台灣人打造的雪莉桶威士忌，希望為格蘭菲迪再創另一個讓大家愛不釋手的經典風味。但不是每個雪莉都是天使，格蘭菲迪使用僅有5%的天使雪莉桶打造出台灣人最愛的威士忌風味。威士忌在雪莉桶中原是覆蓋滿酒花，表層酒花因意外開了缺口因而帶來第二次熟成，美麗製程如同被天使忍不住偷嚐一口般，因而產生《天使雪莉》的美名。「格蘭菲迪12年天使雪莉」取代威士忌產業普遍使用的Oloroso雪莉桶，遴選僅有5%的西班牙Amontillado雪莉桶來製作，神秘消失的酒花造就萬中選一的天使雪莉桶。

格蘭菲迪12年天使雪莉由格蘭菲迪首席調酒師親選來自西班牙、僅有5%的天使雪莉桶所製成，43%高酒精濃度完美體現天使雪莉桶帶來蜜餞與梅子揉合的馥郁香氣，深邃甜美的口感宛如烤蘋果與果乾交織而成。圖／業者提供

格蘭菲迪首席調酒師布萊恩金斯曼則表示，「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」是經過酒廠耗時數年的累積以及對卓越的追求打造而成，我們特別選用十分稀有的西班牙雪莉桶，成功為威士忌帶來了特殊美妙的風味。43%高酒精濃度完美體現天使雪莉桶帶來蜜餞與梅子揉合的馥郁香氣，深邃甜美的口感宛如烤蘋果與果乾交織而成，包裝則延續格蘭菲迪經典深V造型，融合珍稀的天使雪莉桶所帶來清亮的緋紅酒色，大氣凸顯出天使欽點的雪莉桶之美。

藝人張景嵐受邀參加格蘭菲迪12年天使雪莉上市發表會，稱讚天使雪莉就像是女性開啟威士忌大門的一把金鑰，打破外界對雪莉桶的既定印象，品飲風味另人讚嘆不已。圖／業者提供

格蘭菲迪12年天使雪莉上市發表會上也特別邀請藝人張景嵐，以一襲火紅色禮服現身，V領剪裁搭配高叉裙襬設計，展現來自西班牙般的熱情如火，又不失優雅氣質的女神風範，首次出席威士忌品牌活動的張景嵐在訪談中提到，出道多年來不斷嘗試不同領域作品與風格變換，執著於打破外界的既定印象，天使雪莉的蛻變歷程恰恰與個人經歷完美呼應，在品飲風味方面更是深得所好，她比喻天使雪莉就像是女性開啟威士忌大門的一把金鑰。

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