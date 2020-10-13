奇哥推出全新抗菌品牌「淨勁寧」　強調安全、便利、不刺激

近期新冠肺炎疫情再度升溫，全球各地確診病例出現激增趨勢，另外即將又進入疾病好發的換季時節，此時更要妥善做好防疫措施照護居家健康。寶寶第一個朋友「奇哥」隆重推出全新抗菌品牌「淨勁寧CleanGenie」，主打安全、便利與不刺激方式，可輕鬆淨化環境，並採用多元化型式，從空間、人體、物品，達到零死角防護。

因應政府防疫措施，目前民眾進出公共場所皆會量測體溫、酒精消毒，期望能將感染機率降至最低，但針對市面上販售的乾洗手產品，與對酒精過敏的民眾而言卻十分困擾。

淨勁寧以無毒性、無酒精且無刺激的姿態公開上市，首波商品於今年8月正式開賣，研發「空間防護系列」推出《靜置緩釋凝膠》與《隨身抑菌卡》，以主動式抑菌為產品特色，純放置、不插電即可達到長效防護，全品項皆不含酒精，是款連寶寶都能使用的抗菌品牌。奇哥官網也提供相關實測證明，提供給消費者更安心的保護。

淨勁寧首波主打純置放、免插電、長效能，即可主動抑菌的「空間防護系列」。圖／奇哥提供

另外「天然防護系列」也於9月陸續推出台塑生醫代工製作的《抗菌防護噴霧》《抗菌潔手慕斯》《抗菌潔手呵護組》等商品，主成分為水與萃取葡萄柚籽，天然溫和並可有效抑制大腸桿菌、沙門氏菌、綠膿桿菌等5大菌種。近日採用新升級銀離子配方的《抗菌柔濕巾》也即將問市，相信主打「溫柔守護」的淨勁寧，可成為父母選購消毒產品的新寵，是酒精過敏者的一大福音。

即日起至10/31(六)止，民眾可於奇哥官方臉書粉絲團按讚並公開分享指定活動貼文，在直營門市店，凡單筆消費淨勁寧系列商品滿2,000元，即贈奇哥大人或兒童純棉口罩護套乙組，限量提供，送完為止。詳情請見：https://bit.ly/3itxQty、 奇哥官網：https://www.chick.com.tw/