透過電影場景的探尋 重現華西街昔日風采

萬華舊稱艋舺，是台北市最早發展的區域，在台灣歷史上一直有著舉足輕重的地位，從知名的龍山寺一路延著青草巷、剝皮寮、廣州街到華西街觀光夜市等地，無論是古蹟建築的紅色磚牆，或是新舊交融的蜿蜒巷弄，不僅深受遊客喜愛，也受到許多導演愛戴，不妨跟著電影場景來趟艋舺之旅，造訪這處臺北的古老市街。

在萬華取景的電影當中，最有名的就是由導演鈕承澤執導、阮經天、鳳小岳及柯佳嬿等人主演的電影《艋舺》，特別選了萬華好幾個地方當做拍攝場景，電影裡有一場動員數百人的大規模亂鬥，就從廣州街一旁的巷弄中，擠爆到華西街觀光夜市，能清楚看見古色古香的紅色牌樓。

除此之外，電影中由王識賢飾演的文謙常出現的餐廳，便是華西街觀光夜市中的一間蛇店；而趙又廷飾演的蚊子從買魷魚羹到之後逃跑的巷子，則分別是夜市裡有名「兩喜號魷魚羮」和「摸乳巷」。一直到現在，這裡也是影迷朝聖的熱門景點。

透過鏡頭，看見華西街觀光夜市的歷史韻味與在地風情

1993年真實故事改編的經典電影《重案組》，由成龍、黃志強執導，成龍、鄭則士、羅家英、歐陽佩珊等人主演，有許多打鬥、爆破的精采片段，但最讓影迷驚艷的是成龍以精湛的演技與鄭則士均以此片入圍第30屆金馬獎最佳男主角，最後由成龍獲獎突破了身為武打明星的既定印象。當年，《重案組》的追逐打鬥片段，也是選在華西街拍攝，讓很多台灣影迷覺得特別親切。

電影《重案組》改編自1990年發生在香港綁架案。圖／電影截圖

同樣位於華西街巷弄內的古山園旅社，則被2009年由由瑞典、台灣合作拍攝的《霓虹心》選為拍攝場地。旅社至今已有近五十年的歷史，即便重新裝潢，還是刻意保留舊有的招牌與懷舊的花地磚跟玻璃燈罩。古山園旅社一樓房間也曾租借給《艋舺》做為演員休息室，後來更陸續吸引許多電視劇、MV的拍攝取景地，在旅社的牆面上還能看見許多藝人的合照。

在這些電影叫好叫座的同時，也許有些人認為黑幫、打鬥等電影內容醜化了萬華的形象，但電影或戲劇本來就為了吸睛，刻意誇張與放大，其實更重要的是這些優秀的電影導演透過鏡頭，讓人們有機會看見不同面貌的華西街，更奠定台灣最驕傲的一條街，早年只要是國際影片帶到台灣便會以華西街為切入景點，就如同只要看到時代廣場就知道場景進到紐約一樣。

位於華西街的龍鳳唱片行，店內仍有許多珍藏記憶。圖／華西街觀光夜市自治會提供

以台灣味傳統小吃美食為核心的華西街觀光夜市，如今不僅米其林美食林立，赫赫有名的龍鳳唱片行與古玩店仍等著遊客來挖寶，近年來也陸續加入平價腳底按摩、美容美甲的店家供遊客放鬆。如有機會不妨親自來到這裡，感受在新舊交融街區穿梭的迷人氛圍與在地文化。

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