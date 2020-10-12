索卡藝術與悅選集團攜手打造「離塵藝術空間」

黃偉哲市長共襄府城藝文盛舉

承載台灣文化藝術古都之美的台南，也是藝文人士薈萃之地。臺南古蹟修復活化又一佳作，位於東區的市定古蹟「原台南州立農事試驗場宿舍群」的場長宿舍於近期宣告整修完成，由索卡藝術獲選委外營運，與悅選集團攜手合作，透過「藝術、文化、展覽、教育」交互推廣來活化古蹟，使其歷久彌新，打造一座蘊含人文價值的精神場域。

悅選集團首席董事廖定鈞表示，此次與索卡藝術一起共同經營「離塵藝術空間」，這樣整合再進化的戰略佈局，主因後疫情時代，科技與數位媒體高速進化，幫助人類改變並重新定義生活。 攜手的未來，更期待透過嶄新的合作思維與彼此的能量，提昇華人精神世界的層次，將偉大的藝術和非凡藝術家帶入人們的生活。

「離塵藝術空間」建築近百年歷史，原場長宿舍襯托古都人文氣息。圖/索卡藝術中心提供

開幕典禮請來台南市長黃偉哲、聯電榮譽董事長也是收藏家曹興誠等貴賓。黃偉哲市長於開幕致詞時表示，台南是一座歷史悠久且具文化底蘊的城市，再過4年就即將迎來建城400年的偉業，將要以何種面貌呈現給國人與全世界，正如今天「離塵藝術空間」的開幕，為府東創意森林拼上最後一塊拼圖，原農試場宿舍群至此全數活化，也為臺南委外空間再添一處藝術新亮點。活動中並與市府觀旅局長郭貞慧、文化局長葉澤山等貴賓，成為第一批進入觀賞館藏珍品的嘉賓。

索卡藝術負責人蕭富元表示，此次開幕系列活動最重要的亮點，除了建築本身，在近百年歷史、充滿人文氣息的場長宿舍中，結合經典與當代，展出「南宋油滴天目盌」、「江戶大名香器」與「當代躍動神獸」，將中國宋朝的茶道瓷釉珍品、日本江戶時代的香道器具以及享譽國際的臺灣藝術家席時斌的當代雕塑，進行一場跨時空最美麗的相遇。