義式冰淇淋店8％ice永康公園成立複合旗艦店 推出『療癒味蕾‧滿足心靈‧萬冊藏書滿額贈』活動

讓永康商圈再創風華，成為最美的美食與書香空間，以用料紮實、低脂、口味創新打響名聲的永康街知名義式冰淇淋店8％ice，為滿足消費者不同的需要，整合旗下各品牌在永康公園店成立首間複合旗艦店，以多元餐飲及店內豐富藏書，滿足消費者身心靈的需求。10月16日起推出『療癒味蕾‧滿足心靈‧萬冊藏書滿額贈』活動，只要消費滿300元即可將喜愛的書籍帶走，書本兌換沒有上限，讓消費者來到8％ice旗艦店不只滿足口腹之欲，更能享受閱讀的樂趣並補充精神食糧。

義式冰淇淋-gelato被評選為世界上最好吃的冰淇淋，8％ice將這份美味分享至台灣，並將原意為gelato乳脂含量的「8％」做為店名。為了將這份美味發揮極致，8％ice只選用天然當季食材，充分掌握食材特性研發獨家配方，口味創新獨特又極具風格，讓國內的消費者深刻感受到gelato的魅力。

8％ice旗艦店內可品嚐各式美食，滿足消費者多元需求。 圖／業者提供

這股對食材的巧思與用心堅持，在旗下品牌Angel 5義式手工披薩同樣可見；「Angel」象徵披薩的天然純淨無添加物，「5」則指嚴選進口義大利第五季披薩專用麵粉，麵糰經過手工揉搓靜置三天，就連一般人印象中乾硬的餅皮邊，都能變的蓬鬆柔軟，香氣十足，讓客人連餅皮都愛不釋手。

滿足消費者多元化的需求，提供造訪永康商圈的消費者一個悠閒自適的角落，8％ice打造出旗下首間複合旗艦店，來到店內，民眾可以選擇人氣披薩瑪格麗特或獨家天使五號口味填飽肚子，也可來個季節限定義式冰淇淋滿足味蕾，此外可別忘了招牌冰滴咖啡，感受時間的淬鍊。

8％ice透過美食療癒人心，而閱讀豐富個人心靈成長，旗艦店特別推出『療癒味蕾‧滿足心靈贈書活動』，將珍藏超過三萬冊的各式藏書與消費者分享一同分享，書籍類型包含美食饗宴、藝術鑑賞、休閒旅遊等，凡店內消費滿300元即可任選喜歡的書籍，消費滿600元可帶走2本，以此類推，憑單筆消費金額累計，或以書籍內頁標示原價的2折帶走，上萬藏書等你挑，數量有限，送完為止。

來到8％ice，滿足口腹之慾，還能徜徉書香世界。圖／業者提供

8％ice複合旗艦店地址：北市大區永康街23巷6號1樓（東門捷運站5號出口，步行約3分鐘） ，營業時間：11:00-21:30

訂位電話：(02)2394-5566。