網美新景點「Chill Play」去憂不累插旗台中七期 打造品味獨特餐酒空間

台北知名美式連鎖餐廳Hooters旗下新品牌「Chill Play去憂不累」，近期插旗台中七期，重金挖來前星級飯店吧台團隊和主廚，研發10款具特色調酒，還有提供創新炸物和排餐，受到都會女子的喜愛，並成為受到關注的網美餐廳。

台中七期為目前台灣中部的指標都會區，周遭豪宅林立，鄰近新光三越是百貨店王，更是全台精品消費冠軍，消費力強；七期社區規畫具高質感，綠地與大樓比例寬敞舒適，鄰近還有國家歌劇院，居民品味素質高，相信「Chill Play去憂不累」在此設點，打造品味獨特的餐酒空間會成為消費者的首選餐廳。

呼特斯餐飲集團董事長特助劉昶志表示，「Chill Play去憂不累」創造獨具風格的輕鬆飲酒用餐環境，分為2個不同的主題區。一區標榜繽紛少女網美風，以獨特繽紛帳篷為主視覺，搭配各式花草植栽與人工草皮；一進帳篷印入眼簾的為色彩鮮豔手繪壁畫、頭頂布滿玫瑰與交錯其中的水晶燈下優雅長桌、充滿童趣的野餐小桌椅，與滿滿抱枕的女孩專屬草地上小床墊，都是Chill Play熱門座位，且是時髦夢幻女孩的最愛。

另一區為都市叢林lounge風格，橫跨東南亞至北歐的混搭風的沙發、各式常綠植株，再搭配舞台暈染的氣氛燈光，讓都會男女徜徉於燈紅酒綠的時尚感中。

都市叢林lounge區混搭亞洲至歐洲的沙發與常綠植株，享受時尚舒適感。圖／Chill Play去憂不累提供

「Chill Play去憂不累」推出正統拿坡里南義式pizza，400度高溫快速加熱90秒，讓獨到發酵麵皮烤到表面微焦酥香，另外還有披薩球搭配奶油白醬炒菇，將披薩麵團發酵烤至球狀，外酥內鬆軟的餅皮搭配奶香濃郁的各式菇類，口感層次豐富，深受女性客人喜愛。

經典排餐也是店內熱銷餐點，提供的單人份威靈頓牛排，加入主廚獨創的焦糖洋蔥在酥皮與頂級菲力牛排中，除了保有牛排肉質鮮嫩與酥皮香氣外，又多了一份沒有負擔的甜味。以獨特醬料醃製後的爐烤帶骨牛小排，連骨低溫舒肥至5分熟，再用高溫將外皮烤至微焦香，酥脆表層搭配軟嫩充滿油脂的內層，讓人回味無窮。

「Chill Play去憂不累」在特色調酒上也特別下功夫，以近期深受女性消費者喜愛的茶酒為主，推出各式中西式的伯爵、菊花烏龍、台灣紅茶等，浸泡於烈酒製作風味獨特的基酒，調配出四季變化般的多重風味。另外還特別引進獨特無任何尼古丁的手工水煙，採用純天然花瓣、香草手工醃製而成，滿滿花瓣與莓果香氣，讓空間充滿迷人的甜香氣息。另外，三五好友飲酒的炸物也滿足更多小酌人士的需求。

Chill Play提供許多別具巧思的開胃小點供民眾選擇。圖／Chill Play去憂不累提供

劉昶志指出，現代餐飲不再只是餐點跟飲料，而是關乎五感體驗的整體感受，是一段微休閒與輕旅遊。期望能首創獨特有創意的餐酒空間，置身在別出心裁的空間設計中，能讓每位客人能擁有難忘的聚餐經驗，愜意享受歡樂且放鬆的美好氛圍。

以女性客群喜愛的茶酒為主，推出四季變化般多重風味的調酒。圖／Chill Play去憂不累提供

Chill Play去憂不累地址：台中市西屯區市政北二路18-1號4樓或請洽詢預約專線：(04)2258-8071。試營運期間為18：00－02：00、正式營業為11:00－02:00。(飲酒過量，有礙健康)