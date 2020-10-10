「有之和牛鍋物食べ放題」搶攻台中七期、大里商圈 引爆和牛吃到飽戰場

築間餐飲集團旗下品牌「有之和牛鍋物食べ放題」繼首家店9月在台北信義區造成一波和牛吃到飽旋風後，為搶占先機， 10月陸續進駐台中美食戰區開出2號及3號店，其中3號店特地挑選６字頭房價的蛋黃區「台中七期」，豪氣提供145坪的舒適用餐空間，餐廳內部裝潢運用投射燈、水晶造型燈等素材，打造出銀河星空的用餐環境，讓民眾擁有視覺味覺雙重饗宴。

「有之和牛鍋物食べ放題」1號店自9月進駐台北信義商圈後，幾乎是天天爆滿，即使已開放預約仍造成排隊人潮。每日自上午11點到凌晨4點，17個小時馬拉松式不間斷的營業，被網友稱為信義區「最難訂到的和牛吃到飽餐廳」，中秋連假期間創下一天翻桌8次以上，開幕短短不到一個月即打造亮眼佳績，更登上熱搜關鍵字排行榜。

為顛覆消費者對於和牛昂貴的刻板印象，推出只要788元即能輕鬆享用澳洲和牛等10種肉品吃到飽。嚴選用台灣安心好豬特選豚雪花、豚梅花，所有肉品讓民眾瘋狂暢點、無限暢吃。另外，1580元可享用「日本特選和牛雪花」及「日本特選和牛霜降」，盡情享受日本和牛吃到飽的快感！

有之和鍋物食べ放題供應澳洲和牛霜降、澳洲和牛雪花吃到飽，也可享用日本特選和牛吃到飽。圖／築間餐飲集團提供

「有之和牛鍋物食べ放題」聘請逾30年豐富經驗的主廚，遠赴日本各地尋找特色風味湯頭，承襲日本對美食的細膩與堅持。主廚與職人共同研發，反覆試煉與調整出具有特色的湯底，有清甜的「干貝昆布」、口感濃郁的「老熬牛骨」，還有麻香順口的「九葉青花椒」，搭配著高級肉品呈現出絕佳的口感與層次感。

饕客激推的「和牛黑咖哩」，一塊塊和牛與燉得入味的紅蘿蔔、馬鈴薯，淋在熱呼呼的白飯上令人食指大動，更讓愛吃和牛的肉控們大呼過癮。自助吧還提供高達70餘種新鮮食材、冰飲品、及甜點，供消費者無限取用，高CP值享受。

超豐盛自助吧，提供超過70種新鮮蔬菜、手打漿餃、和牛黑咖哩、甜點、飲料及冰淇淋！圖／築間餐飲集團提供

築間餐飲集團朝上市櫃目標邁進 積極展店搶攻市占率

以黑馬之姿竄紅的築間餐飲集團旗下品牌「築間幸福鍋物」已創立10年，今年雖碰上嚴峻疫情，但業績表現絲毫不受影響，目前展店逾60家。除了堅持食材新鮮、高CP值及親民價的消費模式外，更不斷追求創新服務，致力研發創意新產品，滿足消費者嘗鮮感，成為消費者心目中最受歡迎的品牌。截至2020年8月起，每月來客量突破40萬人次，累積至9月底營業額較去年同期增長超過45％。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，在既有品牌站穩腳步後，今年下半年拓展的2個全新品牌亦成功受到民眾青睞。除了持續擴張版圖，還同時進行內部組織調整，目標瞄準上市櫃邁進！未來計畫於台中大里及水湳經貿園區、彰化員林、高雄岡山等地，採用概念店方式整合旗下3個品牌，特別是台中水湳、彰化員林將以自建方式，提供消費者更多元用餐新選擇，滿足消費者的喜好。

有之和牛鍋物食べ放題 2號店，可接受預約日期：10/16(五)地址：台中市大里區德芳南路472號之2。 有之和牛鍋物食べ放題 3號店，可接受預約日期：10/23(五)地址：台中市西屯區文心路二段568號，洽詢預約專線：(04)2258-8071。