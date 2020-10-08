為搶攻國內旅遊新商機　台北市雙層觀光巴士「城市旅遊」祭出多重好康

嚴峻的新冠肺炎（COVID-19)疫情持續肆虐全球，重創各大產業，更讓國外旅遊處於停擺狀態。因此近期民眾瘋偽出國，導致國內旅遊趁勢崛起！

為搶攻國內旅遊新商機，滿足客戶全新享受，台北市雙層觀光巴士為提振國內經濟及回饋民眾，推出多重優惠方案。曾於7/15至8/31參加「台北Go了沒」活動的民眾，可憑「台北GO了沒」活動大禮包的「雙層巴士24小時車票兌換券」，兌換24小時乘車票，並加碼贈送「台北101登頂觀景台兌換券1張」或「迷你合金收藏迴力車1台」，祭出好禮二選一的超級優惠！

雙層巴士好康加碼再加碼，只要在10/31前使用「台北Go了沒 」 兌換劵搭乘雙層觀光巴士，即可再參加抽獎，獎品包含Osim足部按摩器、PhilIps氣炸鍋、Dyson Supersonic吹風機、LG 掃地機器人、Apple iPad Pro。以上超值獎項，將於11月第1周，邀請雙層觀光巴士人氣明星”抱豹”直播抽獎進行大放送！使用該券搭乘雙層觀光巴士越多次數，得獎機率越高，並請務必保留票根。

許多民眾以巴士作為單純交通工具，但其實在2020的已打造「城市旅遊」旅行的新趨勢！台北市政府為推廣城市旅行，3年前引進雙層觀光巴士，讓國外才能搭乘的體驗感，如今在台北市也能享受，坐在雙層觀光巴士上能一覽無遺台北市的美景。

假期時，許多民眾會選擇自駕小客車探索自然秘境、上山下海，領略台灣各地的悠境；也有不少民眾會選擇搭乘火車，於台灣各個縣市內穿梭，串聯都市與鄉村中最獨特的記憶。

台北市政府表示，若民眾想要出遊，卻又鬧景點荒，不妨搭乘雙層觀光巴士享受最新潮的「城市旅遊」，感受城市的深度外，還能有更多機會獲得多重好禮！