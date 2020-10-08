歡慶兩週年　台北新板希爾頓餐飲住宿好禮送不完

台北新板希爾頓酒店歡慶二週年！10月12日迎來兩歲生日，除了Lobby推出全新打造的大型裝置藝術-「夢遊仙境的七色軟糖」，以七隻繽紛多彩的巨型卡榫熊來歡迎每位賓客到來！同時，賓客在10月12日兩週年慶當天至台北新板希爾頓用餐消費，每人都可免費獲贈生日特製版希爾頓棒棒糖。而且，歡慶周年活動，更舉辦住宿券贈獎活動來回饋粉絲們，只要在台北新板希爾頓酒店臉書官方粉絲頁按讚留言，就有機會抽中希爾頓客房住宿券。另外，自10月16日起推出「繽紛樂Colorful Day! Colorful Stay!」住宿專案，每周5只要身穿彩虹服飾住宿也能獲得彩虹蛋糕及彩虹調酒。藉由兩週年慶，邀旅客盡情同歡，體驗流傳百年的希爾頓待客之道。訂位與訂房可洽（02）2958-3770 轉各餐廳或訂房組。

10月16日起推繽紛樂住宿專案，每周5身穿彩虹服飾住宿可獲得彩虹蛋糕及彩虹調酒。圖／業者提供

2018年台北新板希爾頓酒店開幕時，邀請當代藝術家林家慶老師，同時也是TENONART卡榫藝術品牌的創辦人，來創作大廳藝品「向星星許願」，以鑲滿著施華洛世奇的北歐馴鹿帶給人夢想與希望。這次兩週年慶期間再度與林家慶老師合作，打造7隻有著彩虹顏色萌度爆高的卡榫熊，每隻熊都是由250片卡榫拼製而成，作品名為「夢遊仙境的七色軟糖」，設計概念取材自夢境與內心的探索。

而7顆糖果分別代表7個會實現的天賦，「唱歌、畫畫、思考、說話、愛、 領導、歡笑」。作品象徵上天賜給每個人一種天賦，承襲林家慶老師過去作品「愛與勇氣」的美好意義。同時，這回林家慶為希爾頓打造的作品更有傳遞祝福的含意，讓每一位踏進台北新板希爾頓酒店的賓客，在旅途中得到充分休息，儲存正能量再次為夢想出發。

凡10月12日兩週年慶當天至館內用餐、包括SociAbility逸廊、Market Flavor 悅∙市集 (早餐不適用)、青雅中餐廳及客房餐飲，每位賓客皆可免費獲贈生日特製版希爾頓棒棒糖一支， 以「希」式甜蜜和大家分享生日的喜悅、贈完為止。住宿部分則配合大廳的彩虹卡榫熊藝術裝置，推出「繽紛樂Colorful Day! Colorful Stay!」住宿專案，自10月16日起至12月25日止，每週五（含10月31日） 以此專案入住台北新板希爾頓酒店，只要在辦理入住時出示彩虹相關吊飾或服飾 （3種顏色以上），每房每晚贈送特製兩吋彩虹蛋糕兩個與兩杯彩虹調酒兌換券一張，邀大家與飯店一起過節。

此外，10月11日前，只要粉絲在台北新板希爾頓酒店臉書官方粉絲頁按讚及分享兩週年慶的貼文或留言祝福，就可參與抽獎，有機會獲得雙人住宿券，將抽出5位幸運得主可至台北新板希爾頓酒店享兩天一夜免費住宿，含2客早餐。

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