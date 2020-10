格蘭多納為《金牌特務》二度發行紀念酒款 The GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage

成立於 1826 年,屹⽴兩世紀的格蘭多納,是目前蘇格蘭最古⽼的酒廠之⼀,而堅持採⽤正統雪莉桶,獲得威⼠忌鑑賞家⼀致推崇。繼2017 年曾與 MARV films and Disney 獨家合作,推出《⾦牌特務: 機密對決》電影紀念酒款「 The GlenDronach Kingsman Edition 1991 Vintage」,成功獲得眾多品酩收藏家的熱烈迴響後,格蘭多納日前宣布與《金牌特務》系列導演馬修・范恩再次攜手合作,⼆度推出電影紀念酒款。獨家發行「The GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage」,紀念20th Century Studios and MARV即將在全球上映的《金牌特務:金士曼起源》。

「The GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage」全球限量3,052瓶皆手工標示、編號和蠟封,瓶身均飾有經典無比的金士曼標誌。豪華禮盒上還附有Dr. Rachel Barrie和馬修・范恩的簽名。

圖為格蘭多納東亞區總經理Louis Chow(右二)與格蘭多納亞洲區品牌大使Stuart Fear(左二)共同出席格蘭多納x金牌特務 Kingsman Edition 1989 Vintage 上市發表。業者提供

馬修・范恩表示,《金牌特務:金士曼起源》故事背景設定在第一次世界大戰,帶領觀眾探索「頭號獨立情報機構」的源起。史上最惡劣的暴君與犯罪首腦串謀,策劃一場要讓數百萬世人喪命的戰爭,一位紳士挺身而出,分秒必爭阻止邪惡勢力。如同金士曼信條,格蘭多納對品質的專注投入從未動搖,代代相傳,以屹立不搖的傳統為根基,締造無與倫比的完美臻品。有句名言說:名聲代表別人對你的看法,品格才是成就你的關鍵。鮮明強烈的個性,對頂級品質的執著,完美彰顯《金牌特務》電影製作團隊與格蘭多納的真淬精神。我非常享受與Dr. Rachel Barrie及格蘭多納合作的過程,希望全球各地的《金牌特務》影迷也能品酩歡享這款單一麥芽威士忌。

格蘭多納首席調酒師 Dr. Rachel Barrie則為這款29年珍稀陳年單一麥芽威士忌「The GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage」,精選出六個頂級橡木桶,在Oloroso雪莉酒桶中陳年,並於西班牙Pedro Ximénez酒桶進行二次熟成,締造絕無僅有的深度內涵,是最適合金士曼的絕佳酩作。

Dr. Rachel Barrie指出,這款出眾的1989年酩品靈感源自格蘭多納酒廠歷史最悠久的一瓶威士忌。這瓶傳奇威士忌是在1913年裝瓶的29年臻液,當時正值第一次世界大戰爆發前夕。當年三位朋友前往戰場前各買一瓶,發誓凱旋而歸時,將共同開瓶暢飲慶祝。讓人遺憾的是,戰後只有一人返回家鄉,所以他畢生從未打開這瓶酒。後來他的家人將這瓶陳封威士忌捐給格蘭多納酒廠展示,表揚紀念他英勇捐軀的朋友。這款威士忌擁有非凡意義,不但是紀念第一次世界大戰英勇捐軀的摯友,更是體現格蘭多納和《金牌特務》團隊的深度內涵與堅持。這款臻品絕無僅有,是最適合金士曼的威士忌。

「The GlenDronach Kingsman Edition 1989 Vintage」洋溢深色水果、浸漬過雪莉酒的胡桃、陳年皮革氣味和雪松木。以秋季果實揉合椰棗、無花果及糖蜜的醇厚馥郁口感,隨之為波浪般湧現的冬季黑松露及可可。而黑莓、菸葉和椰棗油氣息在舌尖流連忘返,餘韻繚繞,唇齒留香,締造豐富品味體驗。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)