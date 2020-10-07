雙桶熟成專家「亞伯樂」尋覓懂生活的伯樂「星空品影品酩會」以佳釀穿梭經典不敗電影

以百年匠心獨具的工藝堅持及臻至完美的雙桶勾對技術聞名，10年內榮獲超過60面國際烈酒競賽金牌殊榮、今年再奪ISC國際烈酒競賽金牌的「Aberlour亞伯樂單一麥芽蘇格蘭威士忌」，2020年推出嶄新「伯樂空間」概念，邀請眼光獨到、品味絕倫的老饕行家體驗全新的品酩感受。在秋高氣爽時，亞伯樂「星空品影品酩會」將於10/16起在台北信義誠品7 樓空中花園磅礡首映，精心打造台北101夜景下最值得朝聖的微醺觀影體驗，是「懂生活」的影迷酒癡們今年不可錯過的季末盛事。

台灣保樂力加行銷總監方淑芬表示，亞伯樂「伯樂空間」主張每個人心中都有一個特別保留給自己品味的「空間」。不將就每次選擇，不辜負生活風格，以品味打造質感生活，用行動成就完美，就是「懂生活的伯樂」。「伯樂空間」首部曲以扣人心弦的經典電影搭配深蘊不凡的亞伯樂佳釀，重磅聯手百萬電影部落客「那些電影教我的事」，打造萬中選一的最佳品酩電影清單。韻味無窮的電影劇情由國際名導們歷經長時間製作醞釀，將無數張鏡頭畫面濃縮成百分鐘的人生故事；就像以完美雙桶勾兌技術聞名的亞伯樂，百年來堅持小批量手工慢作，傳遞歲月在橡木桶中沉澱出的豐厚醇味。對的酒配上對的電影，讓「懂生活的伯樂」細細品味層層堆疊的感官饗宴，同時親嚐涓滴珍貴的不凡好酒。

超過60面國際烈酒競賽金牌殊榮，Aberlour 亞伯樂12 年單一麥芽威士忌建議售價：1250元。圖／業者提供

當貴賓限定的無敵夜景遇上稱霸南台灣的亞洲50大最佳酒吧TCRC，推出期間限定「伯樂特調」，屋頂電影院的露天美景下，引領參加貴賓從都市塵囂中走入清幽秘境，在好酒和經典電影巧妙催化下，透過最獨特的品酩形式領略亞伯樂匠心獨具的手工釀造工藝。亞伯樂「星空品影品酩會」於10月16日上映至11月1日，有機會親嚐到征服法國老饕挑剔味蕾的亞伯樂12年雙桶熟成經典之作、18年雙桶熟成頂級之作，以及A’BUNADH首選原桶的原始醇厚風味。

亞伯樂 「星空品影品酩會」

活動日期：2020年10月16日到10月18日；2020年10月30日到11月1日

活動地點：台北信義誠品7樓空中花園(台北市信義區松高路11號)

活動費用：品酩場NT 400元/位；深度品酩NT 580元/位

活動報名及相關資訊請洽網站：https://www.accupass.com/event/2008280637028979172180

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