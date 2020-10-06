來陶博館「我的家」團圓　幸福感爆棚

雙十「家」節怎麼過？

透過創作將個人意念，跳脫過去知名創作「古厝系列」，將傳統建築符號「磚」與「瓦」重新詮釋，為作品注入新語彙，陶藝家許明香的最新創作「我的家—許明香陶藝展」，將古厝建築斑駁的肌理融入一件件逼真的居家物件，搭配用色飽滿的牆面，承載著家帶給她滿滿的溫暖、幸福感，歡迎民眾趁著雙十連假前往欣賞。

許明香與家庭情感的緊密連結，促使她將自己對「家」深刻的情懷帶入這次的展覽，從過去單獨的作品轉變成空間的策畫。走進陽光特展室入口，映入眼簾的時尚包包和高跟鞋散落在玄關處，接著是搭配明亮的黃色牆面打造出充滿溫暖、正向的客廳，作品包括沙發、手提包、風扇等物件；另一個以粉紅色牆面營造出女性憧憬、純真的臥室，除了休憩的床，還有與女兒喜愛的玩偶等，訴說許明香對女兒溫暖的關愛；最後以藍綠色牆面搭建衛浴空間，打造出放鬆及私密的角落。所有物件皆用陶土重複捏塑成傳統瓦片堆疊、排列，除了喚起大眾對古建築的重視保存，也是對家庭情感的珍惜。

以粉紅色牆面營造出女性憧憬、純真的臥室，除了創作休憩的床，還有與女兒喜愛的玩偶等，訴說許明香對女兒溫暖的關愛。圖/陶博館提供

陶藝家許明香曾榮獲全省美展永久免審查資格，以及傳統工藝獎、臺北陶藝獎、國家工藝獎等殊榮。對於生長在苗栗農村的她，三合院的曬穀場和廟宇是兒時的生活中心，記載著各種故事與快樂回憶，因此對古厝情有獨鍾。本次展出以「家」作為古厝的延伸，用親近的藝術方式貼近現代生活，作品帶給人有溫度、有生命的感受。

新北市立鶯歌陶瓷博物館館長吳秀慈表示，「我的家—許明香陶藝展」展現出有別於傳統的陶藝風貌，也說出作者對「家」的重視，即日起於陶博館1樓陽光特展室展出至11月22日。另外，10月1日還推出「月來月好」活動，歡迎民眾一起來陶博館一起過中秋！更多的展覽活動資訊可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw、粉絲專頁www.facebook.com/YCMuseum查詢。