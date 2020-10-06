年終感恩回饋　得恩堂推好視成雙優惠活動

百貨年終慶陸續開跑，在地深耕80年，台灣最早的專業連鎖眼鏡通路得恩堂眼鏡也舉辦年終感恩回饋，得恩堂特別推出「好視成雙」活動，即日起至年底，民眾只要到得恩堂門市選配指定多焦鏡片，加價999元就可多一副鏡片，再享60天驗配滿意保證，滿意期內不適者可免費換片。

另外，還有滿額送獨家限量眼鏡/收納雙用盒，配多焦點或全視線變色鏡片，加碼再抽最新iPhone12、全聯萬元禮券、日本象印保溫瓶等好禮！更多優惠方案可洽得恩堂眼鏡門市，或上官網www.grace.com.tw查詢。

您知道嗎？台灣有越來越多的人選擇配戴多焦點鏡片，但它並不是專屬老花族群而已，對於長時間使用電腦、手機等3C產品以及生活或工作上需要注視遠、中、近不同距離的族群來說，漸進多焦點鏡片也是絕佳的視力輔助工具。

得恩堂眼鏡跨越80年，最了解台灣人的用眼習慣。得恩堂眼鏡指出，配戴漸進多焦鏡片能同時滿足遠、中、近的觀看距離，讓視覺隨時都清晰，提升生活便利性。不過要注意的是多焦點鏡片必須根據每個人的視覺感受，透過專業驗光師熟練精準的驗配過程加以深度客製化才能呈現最佳視覺。而得恩堂以專業精準的驗配技術服務不同世代，掌握純熟的驗配技術，更重要的是用心了解消費者的需求，因此贏得百萬消費者的高度信賴，成為許多專業人士配鏡的首選。