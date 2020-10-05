百貨週年慶開戰 大江購物中心祭鈔狂優惠 10/8-11/1力拼業績7.2億元

大江購物中心週年慶 拼後疫情時代超狂業績

桃園大江購物中心將於10月8日至11月1日舉辦「大江週年慶鈔狂」，主力業種同步推出消費滿額贈送電子現金券，聯名卡友首7日單筆消費滿999元即可獲得200元電子現金券；全館消費滿4800元送400元、化妝品和內衣店櫃消費滿3000元送300元等優惠。為助攻週年慶業績，今年以全桃獨家餐飲品牌進駐及大型特賣會號召人潮，9月中旬由瓦城泰統集團「時時香SHANN RICE BAR」開幕打頭陣，接著來自北海道的「味之時計台拉麵」及「金魚虎名古屋料理」等餐廳幕；童裝龍頭「WHY AND 1/2」秋冬特賣會於10月20日登場，全面4折起。

大江購物中心副總經理何旭魁表示，上半年因疫情影響，百貨業者來客數下滑，桃園青埔商圈大江購物中心是唯一舉辦週年慶的商場，目標7.2億元，為年度目標業績58億元邁進。

大江購物中心週年慶鈔狂 抵用現金券大放送

大江購物中心以十足抵用電子現金券回饋聯名卡友及官方APP會員， 10月8至14日聯名卡友當日單筆消費滿999元即可獲得200元電子現金券，官方APP會員當日單筆消費滿999元即可獲得100元電子現金券；全館指定店櫃消費滿4800元送400元電子現金券，聯名卡友當日累計消費滿5000元再加送100元等回饋。大江又與13家銀行推出信用卡刷卡滿額贈送電子現金券，包括玉山、中信、國泰世華、台新、花旗、合作金庫、華南、凱基、第一、聯邦、HSBC匯豐、日盛、臺灣企銀，特別針對珠寶、點睛品、大家電、健康器材、化妝品與香氛專櫃推出「超強滿額加碼雙重送」。

大江週年慶鈔狂 挑戰全台優惠

今年大江與瑞典快時尚品牌H&M合作，活動期間憑大江館內累計消費滿5000元發票，可兌換H&M電子禮券100元；日系UNIQLO推出全桃園獨家當日單筆消費滿2000元即贈送200元大江電子現金券。CONI蜂萃彈潤保濕面膜五入裝原價499元、特價69元； 3C維修大師修原價399元、特價49元的9H鋼化手機保護貼，另加送100元電子現金券；東京企劃S’AIME真皮COCO多格層小方包將推出全台獨家色，原價2480元、特價2200元再贈100元電子現金券。時時香SHANN RICE BAR、杏桃鬆餅屋UZNA OMOM等桃園獨家餐廳在週慶前開幕，接下來味之時計台拉麵、金魚虎名古屋料理也將在10、11月登場，週年慶首7日期間，聯名卡友用餐刷卡消費滿1000元最高可得320元電子現金券。

百貨週年慶開戰，大江購物中心祭出鈔狂優惠，首7日加碼 聯名卡友最高回饋20%，全台獨家CONI面膜五入$69。圖／業者提供

OSIM按摩椅將於10月8至18日舉辦「OSIM夢想號展售會」，可體驗全球首創電競按摩椅等最新商品，推出當日單筆滿1萬送1000元，於展售會消費滿10萬元即可獲得限量好禮售價3980元奢華玫瑰毯。童裝界龍頭品牌WHY AND 1/2秋冬特賣會，預計在10月20日至11月1日於大江購物中心地下一樓登場，現場服飾、鞋類等各式商品全面四折起，可望吸引大批媽咪搶購。

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