頂級干邑品牌軒尼詩(Hennessy)X.O跨界合作現代解構主義建築大師法蘭克•蓋瑞(Frank Gehry)推出軒尼詩X.O 150週年限量紀念版

從西元1870年，頂級干邑白蘭地軒尼詩(Hennessy)全球第一支X.O的誕生，今年2020，軒尼詩X.O為了迎接 150週年，特別邀請到現代解構主義建築大師法蘭克•蓋瑞(Frank Gehry)攜手合作，以軒尼詩X.O產地夏朗德河波光粼粼美景，以及法國干邑風土條件的靈感激發，設計出完美襯托酒液之美的「軒尼詩X.O 150週年限量紀念版」。除了每瓶皆有序號，全球限量150份刻有Frank Gehry簽名的大師極致奢華版，另有承襲相同概念、全台限量1,500瓶的限量紀念版同步全球限量上市。兩款限量紀念款將於2020年10月10日正式發售。

酩悅軒尼詩台灣分公司行銷總監溫洛汶表示，頂級干邑品牌軒尼詩對於X.O收藏家來說，其經典性從獨特瓶身設計到酒體口感與風味，再再展現其高度與大氣，今年迎接150週年里程碑找上建築大師法蘭克‧蓋瑞(Frank Gehry)合作，融入其廣為人知對於線條流動的掌握度，以產地法國干邑省的夏朗德河為發想，以皺褶意象珍藏時間的醞釀，其中「軒尼詩X.O 150週年法蘭克蓋瑞大師極致奢華版」以24k黃金與黃銅表現層次，使瓶身於光線下帶來絕美折射，並且於外包裝盒致敬法蘭克‧蓋瑞(Frank Gehry)於1970年代所設計的瓦楞紙板家具，簽名全球限量150件。而「軒尼詩X.O 150週年法蘭克蓋瑞限量紀念版」則是在外盒承襲水流波動的概念，若影若現限量金紅瓶身的身影，那是干邑土壤的豐饒，更是琥珀酒液的動人微醺，全台限量1,500瓶。兩款紀念的限量珍藏，為如此有意義的合作年份再添詩意。

法蘭克•蓋瑞(Frank Gehry)靠著獨特的現代解構主義建立自己的事業，作品中包含「古根漢美術館」、「洛杉磯迪士尼音樂廳」、「安大略畫廊」、「香港傲璇」及「路易威登藝術基金會」，作品中都展現他的共享哲學，讓人們不僅生活在這個空間當中，更將此視為他們的文化。圖／業者提供

以獨特建築設計風格聞名的法蘭克•蓋瑞(Frank Gehry)擁有無數作品，其中最廣為人知的包含「畢爾包古根漢美術館」、「洛杉磯迪士尼音樂廳」、「路易威登藝術基金會」等，都表現出他對線條流動的掌控力及無邊界設計的解構主義風格，進而奠定他在國際建築界中的地位。本次合作，法蘭克•蓋瑞(Frank Gehry)無疑再次帶來獨特而震撼感官的藝術典藏品。不同領域卻各自傳奇的標誌人物，齊力打造具有紀念及收藏價值的限量紀念款，顯現軒尼詩在陳年雋永的干邑世界，勇於創造新經典的品牌高度，讓探索軒尼詩干邑世界的過程替感官不斷帶來嶄新註解與全新體驗。

「軒尼詩X.O 150週年法蘭克蓋瑞大師極致奢華版」，全球限量150件。建議售價：NT$580,000。收藏請洽軒尼詩尊榮客戶部門。圖／業者提供

法蘭克•蓋瑞(Frank Gehry)則表示，十分榮幸參與軒尼詩X.O本次的里程碑，興奮之餘也有些緊張，畢竟一瓶軒尼詩X.O干邑無論從嗅覺、味覺到整體感覺皆已是藝術品，絲毫無須再多加點綴，該如何順著它本身的脈絡去加入獨特性是我思量最久的部分，畢竟這將是我對釀酒師與軒尼詩家族豐富歷史的敬仰。我想把在軒尼詩X.O發源之處所看到的美景留下來，透過皺褶使水光於瓶身上起舞，令夏朗德河與干邑佳釀相互輝映，靈感取材自軒尼詩酒莊旁閃閃耀人的夏朗德河，抑或是巧妙以24k黃金包覆瓶身，抑或是過透明盒身閃現琥珀深度，都透過光影折射表現其映輝美景。

「軒尼詩X.O 150週年法蘭克蓋瑞限量紀念版」、全台限量1,500瓶。建議售價：NT$6,745。於軒尼詩全台精選菸酒專賣店販售。圖／業者提供

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