搶攻住宅社區客源　分眾傳媒推出全新區域型廣告刊登服務

分眾傳媒推出全新區域型廣告刊登服務，協助在地業者透過「分眾」曝光於全台社區住宅大樓的電梯資訊平台（簡稱EIP）提供專屬社區內的廣告輪播服務，吸引各行各業爭相刊登廣告於指定社區搶攻客源，瞄準老屋改造社區的空間設計公司，並能深入社區經營的美睫美髮的個人工作室。

台北市士林區的沾．空間設計業者施瑋翰從事住宅、商業空間設計，為注重在地化經營，他優先投放在距離公司最近的社區，在電梯資訊平台EIP上提供老屋改造的相關資訊。

施瑋翰表示，因應消費者型態改變，電梯內行銷手法是很特別的商業模式。目前居住的社區正準備要裝設電梯資訊平台EIP，使用圖片跟影片所呈現出來的畫面，相較於以往發放DM更有效且環保，未來也會針對分眾所分析的社區狀態與住戶結構調整區域型的行銷策略。

新北市板橋區的Pingeyelash為提供美髮、美睫、半永久紋繡服務的個人工作室，業者鄭小姐主要以成品照來做宣傳，針對廣告吸引來的顧客也會祭出優惠。鄭小姐指出，她在她阿嬤住的社區裡看到分眾傳媒的電梯資訊平台，認為很適合工作室的目標客群。她挑選距離工作室最近且最新的住宅社區，若未來成效佳，會繼續擴大投放的社區範圍數量。

Pingeyelash業者鄭小姐期待未來在住宅區刊登分眾傳媒電梯資訊平台EIP帶來的高成效。圖／分眾傳媒提供

分眾傳媒表示，使用區域型廣告投放服務的步驟：1、提供店家地址與確認日期。2、確認大樓清單與報價單。3、提供素材安排上刊。透過每週銅板價，即可輕鬆讓在地業主與店家為自己的商品與服務打響知名度。

分眾傳媒的電梯資訊平台為裝設在電梯中的電梯電視螢幕，以Full HD解析度呈現影像，輪播產業的商業資訊，社區住戶使用手機掃描螢幕中的QR-Code，即可導入商品資訊頁面，自2019年第4季起已吸引全台超過10,000棟社區簽約安裝。