提提研獨創「重啟、賦活、封存」3步驟　打造頂級面膜保養新體驗

國際級面膜專家提提研再度顛覆自我提出「面膜保養新革命」，獨創以面膜為主要核心的「重啟、賦活、封存」完整3步驟的全方位保養，並推出「永衡新肌活顏組」，能使面膜功效極大化，打造頂級面膜保養新體驗。

提提研營運長暨發言人王映築分享品牌全新概念。圖／提提研提供

重磅新品－「面膜舒醒前導噴霧」與封存精華的「黑蜂蜜活源新肌乳霜」

提提研開發首款專為面膜而生的「面膜舒醒前導噴霧」，相較市售化妝水及噴霧僅著重於保濕且分子較大難以滲入肌膚底層，「面膜舒醒前導噴霧」採用獨家專利微脂囊包覆技術，使瑞士高山礦泉中的礦物質及微量元素進入肌底，能迅速補水、重新排序角質，能讓面膜的精華液快速滲透。而「黑蜂蜜活源新肌乳霜」萃取珍貴瑞士黑蜂蜜活酵因子，持續補充微生態所需營養，更添加植物性角鯊烷、Q10，減少水分散失，撫平細紋，增加肌膚彈力，豐盈滋潤又不黏膩的乳霜質地，為肌膚加上一層保護層，有效精華的封存。

國內知名皮膚專科醫師劉承翰也表示認同：「這樣的面膜保養流程能極大化面膜功效，勝過單敷面膜或單純塗抹保養品，可達到事半功倍的保養效益！」

「永衡新肌活顏禮盒組」兼具精品工藝與實用性

重視質感與實用性的提提研隆重推出「永衡新肌活顏禮盒組」，內含「面膜舒醒前導噴霧」、「黑蜂蜜活源新肌生物纖維面膜」、「永生苔瞬活修復生物纖維面膜」與「黑蜂蜜活源新肌乳霜」。

提提研推出「永衡新肌活顏」禮盒。圖／提提研提供

典雅黑色霧面精裝盒上，燙印著細緻的金色蜂巢與瑞士黑蜂，並繫上絲絨的金色緞帶；禮盒內有左右2個抽屜，分別放置4項商品，讓消費者方便收納，開啓時令人感到驚豔與幸福感，非常適合送禮及收藏；而針對自用或喜愛簡約包裝的消費者，提提研亦推出無禮盒版的「永衡新肌活顏組」，皆能享受最完整的頂級面膜保養體驗。

提提研年終特惠鉅獻 10/5起官網、momo品牌旗艦館同步限量開賣

提提研獨創全方位面膜保養新概念，加入關鍵2步驟讓面膜體驗再次升級！年度鉅獻的年終特惠組將於10月5日中午11:45起於提提研官方網站(https://bit.ly/3kSrBAY) 限量開賣，祭出永衡新肌活顏禮盒組優惠價2,188元，簡約版的「永衡新肌活顏組」價值2,088元，購買任2 組再加贈990元「黑蜂蜜活酵平恆膜刷具組（內含黑蜂蜜活酵平恆膜 30mlx1與TTM X LSY林三益 敷膜刷 x1支）；另外momo購物網的品牌旗艦館(https://bit.ly/30eRnrj)亦同步限量開賣永恆新肌活顏10入組禮盒。