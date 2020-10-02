CARPOST車博資訊勇奪IDC 數位轉型大獎

甫獲國發基金天使投資的CARPOST車博資訊系統股份有限公司，日前獲頒IDC「2020年數位轉型大獎」的數位轉型破壞創新者Digital Disruptor獎項。

國發會主委龔明興(圖右)肯定CARPOST車博資訊在數位創新上的成就。圖：江富滿

IDC台灣區總經理江芳韻表示，今年的大賽跟往年一樣，都有上千間公司報名參賽，競爭非常激烈，CARPOST第一次參賽，就從上千間參賽的公司脫穎而出，獲得IDC新創「數位轉型破壞創新者」大獎，值得肯定。

IDC（International Data Corporation，國際數據資訊）為全球著名的資訊科技、電信行業和消費科技諮詢、顧問和活動服務專業提供商，自2017年起舉辦「數位轉型大獎（IDC Digital Transformation Awards 2020）」，在亞太企業整體戰略具領先及指標地位。

CARPOST車博資訊是亞洲唯一Global高科技汽車電商，數位轉型汽車銷售通路，透過區塊鏈以及開放平台，鏈結不同生態夥伴，解鎖汽車市場不透明訊息，從而為客戶提供多元選擇。

CARPOST車博資訊團隊勇奪IDC數位轉型大獎。圖：江富滿

CARPOST運用網路爬蟲及大數據分析，從歐美上百萬台車篩選了5萬台車輛放在CARPOST網上，方便消費者參觀比較。並將金流、物流都上區塊鏈，讓消費者一目瞭然可以看到所有正在進行的流程跟詳細費用，杜絕調表及事故車，一條龍的服務讓消費者真正安心。

陳柏文Kevin表示，在COVID-19疫情下，CARPOST業績還能逆勢100%的成長，顯見CARPOST的商業模式是受到消費者肯定的，CARPOST運用新科技，揭開外匯車神秘面紗，降低資訊落差、時間差、及價差。讓每個人都能像早期留學生一樣從美國引進CP值最高物美價廉的進口車。真正做到Transparent透明化、Trustworthy值得信任、Saving省錢可省20%車價。

CARPOST車博資訊位於內湖Costco旁的展示場。圖：江富滿

陳柏文Kevin強調，CARPOST在不為人所信任的二手車市場創建讓人所信任的外匯車生態圈，他期許能再接再勵，代表台灣在新加坡獲得IDC亞洲區大賽的獎項。