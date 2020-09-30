Strength崇格 中小企業公司買賣大平台

企業主基於營運戰略上的考量，往往會透過併購來達成所需要的目標。不時會在新聞上看到動輒數百億元的交易案，這些交易由於金額龐大，許多大型機構自然樂於提供各項併購的相關服務，然而事實上，只有少數的企業才有較大金額的交易需求，尤其台灣是一個以中小企業為主的國家，市場上卻缺乏為這些企業服務的單位。

崇格有限公司(以下簡稱Strength)發現了這個市場需求，於是建立了一個以中小企業為主的公司買賣交易平台，不論交易金額是幾億、幾千萬或是幾百萬元，都是Strength的服務對象，可以說是把過去僅有大企業能擁有的服務，讓所有的中小企業都能夠享有，而且只要沒有成交，就沒有收費。

Strength創辦人陳詩超分享，過去公司買賣交易的阻礙，Strength都能將其一一克服，像是企業主透過個人或朋友關係能接觸到的交易對象有限，Strength就將交易管道推向線上平台，有效且快速提升買賣成交的機會；企業主擔心消息曝光，Strength就採取匿名和去識別化的方式讓交易在保密的狀態下進行；企業主這輩子可能都沒有買賣過公司，故對於交易金額沒有概念，Strength則提供免費線上試算和近期市場成交行情參考；企業主會怕找顧問公司花了大把的錢卻沒有成效，Strength只有在成交時才會收費。

陳詩超表示，成立Strength公司交易平台的初衷是希望解決一個正在發生的社會問題，經過一年多的努力，目前每天都有投資人或企業主來詢問網站上的案件，客戶委託刊登於平台上的案件也快速增加中，透過正向的循環，成交件數也等比級數的上升。相信這一個平台能夠同時幫助企業主和投資方整合雙方資源做最有效的利用，進而活絡整個台灣經濟環境。詳請可上官方網站：www.strength.com.tw