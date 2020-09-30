李錦記「頭道」醬油系列 在臺重磅上市

李錦記「頭道」系列 名廚人生百味有洋蔥

吳秉承離開家鄉澎湖到臺北打拼，在高溫廚房中揮汗如雨做出好菜，卸下鍋鏟，最想吃的是「石鮔滷肉」，只要吃到這道菜，都召喚起鄉愁的依戀，這也是他的「頭道料理」。

吳秉承以頭道蠔鮮醬油製作「石鮔滷肉」。圖／業者提供

入行近半世紀的「阿發師」，名廚光環背後，更多的是一肩扛起社會責任，對員工的責任，對食材的堅持，對飲食文化的擇善固執，而「古早味肝炖」是他由眾多食材提煉出來的美味，也是全心全意烹調出的100分「頭道料理」。

阿發師以「古早味肝炖」來詮釋頭道精神，他表示「頭道系列」可以跟豬肝做最好的搭配，增加色澤及提味。圖／業者提供

曾風光登上重要宴席的西魯肉，對陳兆麟而言，是阿公由宜蘭徒步一天一夜走到九份辦桌的料理初心，用「菜尾」結合傳統與創新，為心目中的「頭道料理」創作更好的滋味。

陳兆麟以頭道蠔鮮醬油製作「西魯肉的老中青」。圖／業者提供

走過132年的醬料世家「李錦記」在臺隆重推出「頭道」醬油系列，特別策劃「頭道經典‧人生百味」線上料理展，特邀三大名廚獻上心目中的「頭道料理」與「頭道精神」。

珍貴「頭道」初心 成就未來每道料理

李錦記醬料集團北亞總裁張勐表示，「頭道」是頭遍抽出的醬油，如「拔得頭籌」般珍貴，鮮味突出；也是指做醬油的「初心」，全心全意做最好的醬油,如同李錦記132年來堅持不變的「頭道精神」和100-1=0的品質保證。

李錦記特別策畫「頭道經典‧人生百味」線上料理展，邀請對台灣餐飲界有重大影響的型男主廚吳秉承、中華美食交流協會榮譽理事長，人稱台灣廚神的施建發及百年總舖師世家名廚陳兆麟三大重量級名廚，端出藏在情感深處、對自己意義深遠的「頭道料理」， 將故事拍成短片，用李錦記頭道蠔鮮、醇鮮醬油示範他們心中的「頭道料理」製法，每支影片皆含洋蔥。「頭道經典‧人生百味」預計在9月30日於「Lee Kum Kee 李錦記台灣」FB (https://reurl.cc/2gzRgm)開展，三支影片將輪番上映。

為臺灣人客製的醬油

李錦記「頭道」系列以基礎、功能、創新為研發準則，分別開發更符合臺灣人味蕾的頭道蠔鮮、醇鮮、減鹽醬油。頭道蠔鮮醬油為這系列中的「旗艦款」，在頭道醬油裡加入用上等鮮蠔提煉而成的蠔汁調味提鮮，不但專為臺灣人客製，也是全球首發口味；頭道醇鲜醬油結合港式醬油(生抽)鲜香與臺式醬油的甘醇，令菜式味道更豐富；頭道減鹽醬油以醇鲜醬油為基底，保留原有醬油鮮香，鹽份減少10%。「頭道」系列皆使用非基因改造大豆，不加味精和防腐劑，兼顧美味與健康。

momo獨家組合10/5領先販售

momo購物網將推出5瓶獨家組合加贈李錦記最暢銷醬料包麻婆豆腐醬，及最經典暢銷款舊庄蠔油，組合價原價653，特價490元，請由10/5起前往momo李錦記館選購 (https://www.momoshop.com.tw/category/DgrpCategory.jsp?d_code=2001400435)。

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