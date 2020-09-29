Cozzi Market逸．市集 中秋最「蝦」趴　烤肉不用愁 BBQ任吃

中秋節來了！國泰飯店觀光事業旗下的COZZI Blu和逸飯店．桃園館把中秋烤肉都搬進進餐廳裡，館內「Cozzi Market逸．市集」自助美饌直接把炭火搬進餐廳內，有主廚提供「夯」肉貼心服務，還有啤酒無限暢飲，假日還有成人送半隻龍蝦。活動自即日起至10月25日，平日每人980元、假日每人1,280元。而館內網美打卡聖地「Blu Bar」酒吧，也將在10月1日起推出「巴比倫空中花園」特調，每杯原價450元，女性限定優惠價320元，是專屬女孩們邀閨密一起High翻中秋月的好時刻！（上述均需另加10％）

COZZI Blu和逸桃園館旗下擁有超高人氣的Buffet餐廳「Cozzi Market逸．市集」，以海邊碼頭市集為概念。圖／COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供

COZZI Blu館內超高人氣的Buffet餐廳「Cozzi Market逸．市集」，以海邊碼頭市集為概念，塑造出半戶外的空間感。每日更從漁港帶來不同新鮮的海鮮食材，讓饕客讚不絕口。即日起至10月25日，推出中秋月＂夯＂肉限定主題，讓消費者可以省去準備以及料理食材的時間，也不必擔心戶外天氣變化等諸多繁雜問題，就可以享受闔家大啖燒烤美味料理。「Cozzi Market逸．市集」廚藝團隊嚴選多款烤物食材，透過專業的技巧搭配炭火進行燒烤，誘人的香味讓人食指大動。餐檯上豐富肉品包括英式烤牛肉、法式羊排、戰斧牛排、慢火脆皮豬等，消費者可依喜好搭配玫瑰鹽、黑岩鹽、馬爾頓鹽等海鹽增添風味。韓國生蠔更是不能錯過，簡單燒烤後飄出的滿滿海味，搭配啤酒令人胃口大開。炭火直烤區的串燒，搭配上主廚特調日式風味醬，陣陣肉香，讓人口水直流。假日限定用餐再加碼，每位成人贈送半隻波士頓龍蝦，要讓消費者與親朋好友輕鬆享受美味。訂位可洽（03）273-7698，更多詳情可洽COZZI Blu官網https://hotelcozzi.com/桃園館。

（請勿酒駕 喝酒不開車、未成年請勿飲酒）