百萬銷售廚房剪刀 3M Scotch不可錯過的露營、烤肉必備物

近年來中秋烤肉已成為家人團聚、好友相聚的必備活動，2020遇上4天連假，更是要提前做好準備。除了食材，出遊器具也不可少。3M Scotch可拆式廚房剪刀（生食用/熟食用），便瞄準「輕露營」、「輕旅行」等新世代生活習慣，讓消費者在外出野餐、露營、烤肉時，都能輕鬆用剪刀做出美味的料理。

3M Scotch為了讓消費者用的安心也吃的安心，新一代廚房剪刀主打生食熟食分開使用。搭配電解拋光技術，降低刀面的細菌殘留，符合時下重視衛生安全的觀念，更是廚房剪刀中榮獲「SGS食品安全認證」的第一品牌。剪刀料理除安全衛生之外，輕鬆方便更是使用者關注的另一大重點。3M Scotch新一代可拆式廚房剪刀，採用手術刀等級不鏽鋼材，刀刃不易生鏽，搭配上刀刃鋸齒設計，能剪切各式肉類、海鮮、蔬果等食材，不論是外出遊玩或是居家料理，不佔空間又方便。

廚房料理新觀念！3M Scotch生熟食分用廚房剪刀。圖／業者提供

多功能設計及拆洗功能，也是此產品的主打優勢。刀刃上的開瓶設計以及刀柄齒環設計，解決多數料理時的額外需求。開瓶設計可簡單使用於米酒瓶蓋類的產品，而刀柄齒環設計，用來擰轉瓶蓋或輔助蟹殼處理都很方便。新一代拆洗功能更是針對過往消費者的使用建議全面升級。不同於以往刀片左右拉開即可拆卸的設計，新一代新增鉚釘鎖扣，解決上一代使用時會不小心讓剪刀分離的不方便。這樣的拆洗功能，讓剪刀清洗更方便，不留污垢在關節處，還能拆開以單片作刀子直接使用。3M Scotch可拆式廚房剪刀的多功能、好清洗設計，解決多數人討厭的廚具整理問題。不占空間、節省使用器材、安心衛生，讓家庭、親子、租屋族都能體驗安全、方便的料理樂趣。

百萬銷售廚房剪刀3M Scotch是不可錯過的露營、烤肉必備物。圖／業者提供

家裡還缺一把好用的料理剪刀嗎？快來挑選3M Scotch可拆式廚房剪刀（生食用/熟食用），讓親子料理更安全、家中烹調更衛生、租屋外出使用更簡單。現在各大通路即可購買，讓你使用兩把剪刀輕鬆打天下，成為最輕鬆時尚的料理人！