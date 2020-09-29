五十年堅持做好茶　千葉茶業傳承五代創千璽品牌拓展新通路

50多年來，「千葉茶業」堅持做好一件事，就是做好茶！有最好的製茶團隊，提供顧客本土健康天然安全的茶葉，到今（2020）年創立「千璽茗茶」，傳承千葉的職人精神，並致力於品牌的拓展，而年輕第五代接手，也讓「千璽茗茶」對年輕世代與網路行銷及時尚通路增加更多想法並逐漸實踐。

千葉茶業第三代的陳勇錫，仍舊秉持農民樸實的精神，他時常教孫女、也是第五代的陳家淇如何懂茶、做茶。圖／千葉茶業提供

創立千葉茶業的陳勇錫，其實算是第三代，即使現年70歲，仍舊秉持農民樸實無華的性格，即使茶行的事業已交棒給第四代的兒子陳立凱，也經常父子兩一起忙進忙出，帶著師傅到各茶山去做茶。因為，千葉“要做好茶、也要賣好茶”。

多年來，千葉的茶嚴格遵守政府用藥安全規範，每款茶品都做好自我管理與檢測，堅持不加料、不薰花、不噴香精茶葉，在多項茶葉比賽裡獲獎無數，品質深獲肯定；且有別於傳統的產銷方式，千葉除了把關所有的流程，更不經中盤商、直接從產地送到消費者手上，讓顧客可以享受到物美價廉的台灣高山茶。

千葉茶業經常在各大茶葉比賽中獲得大獎。圖／千葉茶業提供

外型亮麗的陳家淇是千葉茶業的第五代，雖然年僅二十多歲，但對於如何把千葉茶行這個有歷史又有口碑的老字號行銷出去頗有想法，她強調，千葉延續到今天第五代，仍持續努力不懈，我們致力於把農產品讓台灣發光發熱，我們很驕傲做為台灣人。當傳統茶葉面對新派時尚的衝擊，我們創立「千璽」新的品牌，把千葉的匠心與用心，以及千葉注重的品質、製茶與焙茶技術都傳承下去，不會因為包裝升級、換了外觀而打折扣。

陳家淇表示，千璽最近將推出茶友俱樂部，透過會員方式整合老顧客與VIP，強調杜絕外來茶，絕不魚目混珠保障顧客權益，產地直銷品質最佳的冬茶和春茶，同時，為了拓展增加年輕客層、推廣通路，除了嚴選台灣原片小袋茶包、冷泡茶飲，包括烏龍、金萱、紅茶、綠茶等各種茶都售，並有多款精緻禮盒主打節慶送禮，未來將朝觀光飯店與國際市場方向邁進，期讓更多人真正品賞台灣好茶！