天黑請閉眼！全齡共桌遊 腦力激盪！

大魯閣湳雅廣場打造桌遊園地

近年來桌遊熱潮席捲全台，新竹孩子的主場特別引進全台灣最大的「新天鵝堡桌遊概念館」進駐，打造適合全年齡層的桌遊教育園地；全館超過300款的知名中文版桌遊，並提供寬敞舒適遊玩空間及專業桌遊教師，吸引各年齡層的大小朋友們一起來遊玩，感受一下桌遊迷人的魅力。

「天黑請閉眼！」「預言家請睜眼！」，你以為只有大人才能玩時下最夯的狼人殺策略遊戲嗎?那可就大錯特錯了!週末新天鵝堡在湳雅廣場舉辦的桌遊聚會，邀請了竹竹苗的桌遊愛好者們一起揪團來免費玩桌遊，有超過30年桌遊經驗的資深玩家，也有年僅10歲的小小玩家，身為狼人的小玩家擁有縝密的心思，可是把同桌的資深玩家都騙得團團轉呢！桌遊聚會活動兩日聚集了超過1000位的桌遊愛好者一同參與，在午後來一場腦力與智力的對決，現場人聲鼎沸，十分熱鬧。

超過300款的桌遊，適合全年齡層一同共遊。圖/大魯閣湳雅廣場

新天鵝堡桌遊強調桌遊教育，有適合全齡層的桌上遊戲，不管是幼兒「卡卡頌」拼圖遊戲，或者是小童「拔毛運動會」記憶遊戲，都非常適合家長帶著長者跟小朋友們一起動動腦、動動手，從玩樂中一同學習，如果不會玩也沒有關係，在這裡有專業的桌遊老師，會仔細地教導如何遊玩，在這裡你可以找到最棒的桌上遊戲！讓每一個人都更投入及享受這段時光，並從玩樂中學習培養。開幕期間新天鵝堡會員只要100元，就可以享有300款桌遊暢玩一整天！快帶著親朋好友來場特別的桌遊體驗時光吧。