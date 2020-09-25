響應國際咖啡日暨中秋連假 萊爾富推出各項優惠

因應中秋連假調整放假，9/26須補班、補課1天，萊爾富貼心為民眾於補班日推出結合時令新品Hi Café黃金柚香系列新茶飲「中杯熱黃金柚茶」、「大杯冰黃金柚茶」與「大杯冰黃金柚香咖啡」，10/20前享嘗鮮價39元及「指定茶飲特價29元」優惠，9/25~9/27更祭出限時快閃促銷活動，最低享買1送1優惠。

瞄準中秋連假烤肉、國旅出遊商機，萊爾富增加鮮食、冷凍食品的備貨量及烤肉夯品「中秋碳烤海鮮禮盒」並祭出優惠活動，滿足不同的消費需求。

鎖定國際咖啡日暨中秋連假，10/1~10/4推出「不限會員Hi Café大冰/熱美式咖啡、大冰/熱拿鐵咖啡同品項買5送5」、9/30~10/6前「Hi Café大冰珍珠厚奶茶」買一送一超值優惠；VIP會員於10/20前使用APP推出「一點就通」活動，最低可使用1 Hi點加8元起，就能帶走多項好品。

另外，萊爾富幫上班族加油打氣，同一期間，持悠遊卡/悠遊付購買萊爾富39、49、59元的早餐組合，可直接現折5元，限量40,000組。

10/20前只要持悠遊卡或悠遊付到萊爾富門市購買39、49、59元早餐組合可現折5元。圖／萊爾富提供

搶中秋連假商機 萊爾富推出「柚香系列」新飲品與「碳烤海鮮禮盒」

萊爾富9/26推出柚子醬結合美式咖啡的創意Hi Café「黃金柚香咖啡」，飲用後呈現出柚香與咖啡香多層次口感；還有Hi Café「黃金柚茶」，嚴選韓國原裝進口的柚子醬，啜飲後韓味柚香餘韻繞舌，10/20前指定「柚香系列」飲品享嘗鮮價39元。還有祭出針對懶人族烤肉必備夯品的「中秋碳烤海鮮禮盒」，受到青睞。

線上Hi-Life VIP會員APP推出「一點就通」活動，會員可使用最低1 Hi點加8元起，就能兌換提神飲品。此外，還有烤肉族必喝的暢飲良伴，會員可使用1 Hi點加20元，即可兌換黑松沙士600mL或1 Hi點加30元，可兌換每朝健康綠茶。