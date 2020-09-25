賀！OMAR威士忌榮獲2019年麥芽狂人大賽（MMA）最佳泥煤威士忌大賞與多項大獎

2019年麥芽狂人大賽（(The Malt Maniacs Awards, MMA）因今年度疫情影響，由過往每年3月公布比賽結果延至日前結果出爐，台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR威士忌榮獲最佳泥煤威士忌大賞以及6面銀牌，再次為台灣威士忌揚眉吐氣，以濃厚的台灣風土特色，深深擄獲評審的味蕾。

麥芽狂人大賽（(The Malt Maniacs Awards, MMA）是由「麥芽狂人俱樂部」於2003年開始舉辦，「麥芽狂人俱樂部」由世界各地三十餘位威士忌達人組成，因MMA以完全盲飲方式評分，且不以營利為目的，為少數專注於威士忌，且最具影響力的國際競賽之一。本次獲獎的OMAR酒款風格各有特色，泥煤波本桶、雪莉桶、PX雪莉桶等三款酒款共6桶桶號，皆獲得評審的青睞及肯定，證明南投酒廠產品豐富多元，且達世界級水準，已於世界威士忌版圖中占有一席之地。

獲得全世界(非蘇格蘭區)最佳泥煤威士忌大賞的「OMAR原桶強度泥煤麥芽威士忌(波本桶)」，為台灣第一支以泥煤麥芽發酵蒸餾的威士忌，帶有焙烤龍眼乾與烤地瓜的煙燻味，伴隨著烏梅蜜餞、龍眼花蜜的香甜；獲得銀牌獎的「OMAR原桶強度單一麥芽威士忌－PX雪莉桶」，自2018年開始推出，不僅於西班牙百年酒莊Ximénez-Spínola 1918年開始使用的PX雪莉桶中熟成，更是目前南投酒廠陳年最久的威士忌，酒體厚實濃郁，優質橡木桶及高品質雪莉風味，讓整體表現極具層次及變化。

OMAR是蘇格蘭蓋爾古語「琥珀」之意，南投酒廠堅持非冷凝過濾工法及不添加焦糖色素，保留威士忌最道地而原始的風味，並以琥珀略帶金黃的色澤，貼切地呼應品牌名稱。OMAR單一麥芽威士忌自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定，狂奪百面以上獎牌，更多次奪得台灣最佳威士忌等獎項，可說是得獎常勝軍，除證明台灣也可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌，亦鼓舞南投酒廠以嚴謹的工藝及創新的熱情，代表台灣持續釀造出屬於台灣在地的風情，並帶給全世界威士忌愛好者不同於蘇格蘭威士忌的感官體驗。

OMAR單一麥芽系列威士忌於台灣菸酒公司酒廠展售中心、直營便利商店、各大酒專通路、量販店及免稅商店均有販售，歡迎參觀選購。

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