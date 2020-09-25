瓏山林台北中和飯店「秋收‧安心食」 活動力挺小農 推廣溯源食材

除了食安、食物的源頭管理也一直都是政府與消費者關注的議題。向來重視推廣食在地、用在地的瓏山林台北中和飯店即日起推出「秋收‧安心食」餐飲活動，至明（2021）年2月28日前，消費者都可以在該飯店吃到以全台小農食材且可溯源的產銷履歷產品入菜的全新中、西佳餚、麵包甜點與調理食品，於飯店1樓The Bar 國際酒吧、美食外賣櫃、2樓的RED紅餐廳與線上購物平台，都可以品嘗到或訂購由在地安心食材所製作的多樣化美味佳餚，對食材的把關，絕對做到讓人吃得美味又放心！

自2019年瓏山林台北中和飯店推動「挺小農‧安心食」計畫，便以天然選材、在地用料及健康烹調的訴求，再結合飯店多年的國際餐飲經驗，推出許多叫好又叫座的餐飲內容。這次推出「秋收‧安心食」將原本的小農產品拉高層級至具有產銷履歷農產品，讓食材更具保障、品嘗更安心。共推出19道新產品，採用來自彰化、嘉義、台南、台中、南投、屏東、台東等地具有產銷履歷的食材，在飯店主廚的巧手創作下，轉換成希臘、義大利、地中海區域、美國紐奧良等特色料理，有中式料理、西式美饌、外帶麵包甜點，也有全新推出「食在山林」系列調理食品，消費者可以有更多元的選擇。

這道「紅燒纏絲五花腩」在紅餐廳可享用的到。圖／吳正弘

如紅餐廳推出的「紅燒纏絲五花腩」，就採用台中大安區農會飛天豬的五花部位纏上豇豆，再以料酒滷製、文火燒至收汁，肉香濃郁，醬香四溢。美味的「特製砂鍋花雕雞」則是以嘉義御正童仔雞，主廚選用雞腿肉部位，以花雕酒、白胡椒等辛香料醃製入味，起鍋前再加入花雕酒而成，鹹香下飯，這些都是結合紅餐廳江浙料理技法與在地食產的推薦美味。

在1樓美食外賣櫃，消費者可以吃到小農食材且可溯源的產銷履歷產品的麵包甜點與選購調理食品。圖／吳正弘

還有美食外賣櫃有「芝麻紅豆起司吐司」，甜點主廚採用屏東久盛農場高雄10號紅豆，結合黑芝麻粉和起司製成吐司，營養價值豐富；1樓國際酒吧的「檸檬刺山柑香煎石斑魚」，選用台南七股的蒼龍石斑魚，先煎後烤再配上屏東九如的檸檬及刺山柑調製的醬汁，入口鮮美，讓人驚豔。

瓏山林旅館系統新創食品品牌「食在山林」也推出4款調理食品：「米蘭嫩烤雞腿」、「岡山辣豆瓣滷牛腱」、「柱侯醬燜牛腩筋」與「紅麴豪野鴨腿」，堅持食材原味，產品無添加、無雞粉、無防腐劑，買回家復熱後就可食用，烹調便利，在家也能輕鬆安心享用飯店美味。

「食在山林」為瓏山林旅館系統新創的冷凍調理食品。圖／吳正弘

為推廣並鼓勵消費者點用「秋收‧安心食」小農產銷履歷食材餐點，自10月1日起至11月30日止至瓏山林台北中和飯店1樓國際酒吧及2樓紅餐廳點用此次「秋收‧安心食」餐點，且單筆消費滿2,000元整，就可獲得抽獎券一張、滿4,000元獲得2張以此類推，每月抽出幸運得主可獲得「幸福加菜金」、最高新台幣6,000元。餐飲訂位可洽（02）2221-5658 轉2720 紅餐廳、轉2710 國際酒吧或美食外賣櫃；線上訂購網址：https://taipei.rslhotel.com/ 。