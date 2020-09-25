飯BAR微風信義十月歡慶3周年　推感謝祭抽獎 蝦蟹料理折扣回饋

飯BAR Station微風信義店3歲了！歡慶三周年，飯BAR Station微風信義店10月打出限定33折回饋，自10月1日起至31日整整一個月，只要點三人（含以上）套餐或姓名中有「ㄒㄧㄝˋ」、「ㄙㄢ」、「ㄕㄢ」者，不限消費金額，都可以參加「感謝祭抽獎」1次，有機會贏得萬元住宿金，或當天用餐不用錢哦；同時，凡訂位並出示LINE@好友優惠券，還可享有蝦蟹料理單點33折的感「蟹」回饋優惠。

飯BAR Station微風信義店為了感謝3周年、30萬飯BAR迷們，1033天以來的支持與陪伴，於10月推3周年感謝祭，除了點用3人套餐每人都可參加1次「感謝祭抽獎」，而如果姓名中有「ㄒㄧㄝˋ」、「ㄙㄢ」、「ㄕㄢ」等字者，只需出示證明文件、不限消費金額也可獲得1次「感謝祭抽獎」。今年2020年觀光業受疫情影響最大，政府提供「旅遊觀光補助」救觀光，飯BAR智作也貼心準備了「萬元住宿金」，以實際行動守護台灣。即使沒抽到住宿金，也有可能成為當日「免費」用餐的幸運兒。另外，多樣經典飯BAR推特菜「鞦韆晾肉架」、「單純美好的水蓮」也通通可以0元兌換。

飯BAR Station微風信義店「蟹蟹您！三年來的支持」，只要來店內享用蝦蟹料理，訂位並出示LINE@好友優惠券，那麼，不論是鮮美多汁的「小農葉菜蝦鬆」、還是「蝦妹與咖哩鐵粉」或鹹香帶勁的「避風塘軟腳蟹」，都可以33折的優惠價輕鬆品嘗。初秋微涼十月天，以新鮮的蝦蟹來挑逗挑剔的味蕾，剛好可以為秋天留下美好回憶。訂位洽詢可致電飯BAR Station微風信義店（02）2729-9697。