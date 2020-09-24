三方貿易 休閒食品的代名詞 滿足挑惕的味蕾

三方貿易創立於2003年，秉持著董事長李德三初衷「走到哪，都看到公司商品」的理念，積極進口國外各項休閒食品，同時經營通路，供應全台灣各類超市、量販、超商、精品店、盤商等通路，滿足市場客戶的產品需求。代理世界國際食品大廠商品，堅持提供高品質、價格親民化的商品給消費者，為該公司一貫堅持的方向。

提及核心競爭力，該公司表示休閒產品首重美味、平價、安全，也是三方貿易經營重點，產品為求符合大眾化口味，必須經過公司上下同仁品嚐一致認可，讓消費者持續回購為主。價格經濟實惠，讓消費者不必出國也可輕鬆購得國外熱門食品。為求食品安全慎選各國擁有食品認證的供貨廠商，如HACCP, ISO22000, FSSC, IFS, BRC等食品工廠認證，確保品質與食品衛生安全。此外為落實食藥署政府規範，定期將產品送檢SGS等認證機構，層層確保食品安全。

三方貿易讓消費者不用出國，也可享受異國風味休閒食品。圖：王志誠

該公司進口產品涵蓋餅乾類、即食類、茶點類及飲品類，銷售通路遍佈各大量販、超市、連鎖精品、電商平台、便利超商、盤商。餅乾類有義大利麵包棒系列、義大利口袋餅系列、印尼Nissin葡萄餅系列、印尼比奇利夾心餅系列。即食類則有俄羅斯多食樂薯泥系列、俄羅斯多食樂細麵系列。茶點類現有中國長思蜜棗系列、中國燕山明珠甘栗仁系列。飲品類有義大利朵雀葡萄汁系列、澳洲安曼緹咖啡系列、澳洲巧可鉑可可系列。

三方貿易期許與製造商共創市場，與通路商共享利潤，並回饋消費者共享產品。未來仍將持續開發世界各國新奇美味優良的休閒食品，滿足消費者挑惕的味蕾。