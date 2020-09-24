歡慶中秋 買太極風冷暖兩用扇送「個人空氣清淨機」

您有感受到天氣正在轉涼嗎?早上太陽時熱到流汗，到了夜晚又涼颼颼的，也不知道該怎麼穿衣服?地球暖化嚴重，只要冷氣團一走，電暖器瞬間很尷尬根本用不上，但是等到下一波寒流來，又手腳冰冷到真的很難離開被窩。

為了因應這樣的氣候型態，Lasko推出一款風扇和電暖器的雙重結合「太極風冷暖兩用扇」，機身細長不佔空間，外型簡約高雅，適合各種居住與辦公環境，每到換季的時候，只需點按鈕就能輕鬆切換風扇&電暖器。



風扇功能部分有四段風速可以選擇，最大可達到6.8 m/s，最低風速則是1.4m/s，分貝值30dB~54dB之間，彷彿與親友聊天般的優雅聲量；電暖器功能部分，當開啟「智慧恆溫功能」，只要室內溫度高於設置溫度時，便自動停止加熱送風，等到室內溫度降至設定值，便啟動低加熱模式送風，倘若室溫繼續下降低於設定值3度，即自動切換至高加熱模式送風，省電又暖心。啟用HF模式時，會讓風扇和暖氣同時運轉，風扇會以低風速輔助暖氣增加室內循環，定時關機功能有8小時可以設定，一同節約用電，守護我們的地球。

安全機制方面，Lasko太極風有四重安全機制，第一重，過熱保護裝置，第二重，全機ABS阻燃材質，機身安全不燙身，第三重，傾倒超過45度便即刻斷電，第四重，底座裝有負重塊不易傾倒，另外產品有通過嚴格的CNS高等檢驗認證。

即日起至９月底，歡慶中秋，lasko推出「太極風冷暖兩用扇」送「AP002個人空氣清淨機」的期間限定優惠，「AP002個人空氣清淨機」是一款體積小無負擔，可隨身掛在脖子上戴著走的空氣清淨機，在外活動、PM2.5、日常中粉塵，使用「AP002個人空氣清淨機」可讓我們減少吸入有害物質，健康過生活。想了解更多產品細節，請上LASKO官網查詢http://www.laskoproducts.com.tw/。