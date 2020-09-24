Nespresso宣布 2022年全系列產品實踐「100%碳中和」

Nespresso 執行長 Guillaume Le Cunff 表示 ，「氣候變遷是不可抹滅的事實，我們應加速付諸永續行動，成就更美好的未來。因此我們承諾在 2022 年，讓每位咖啡愛好者品飲的不僅是頂級風味或珍稀難尋的高品質咖啡，更能享受每一杯咖啡都能實現碳中和的永續咖啡理念。我真心相信，Nespresso能引領咖啡產業成就更多正向影響力，並以行動證明改變的力量。」

Nespresso 於9月22日發表品牌永續承諾，「將於2年內加速實現原訂於10年達成的品牌永續計畫藍圖，無論是家用或商務咖啡顧客，每一杯 Nespresso 咖啡都將在 2022 年達成碳中和目標。」為實踐這項永續承諾，Nespresso將持續減少碳排放，同時施行生態系統造林計畫，致力於達成100% 碳中和的決心。

Nespresso企業運營端已於 2017 年達成碳中和目標，並積極更進一步將永續承諾往前推進，解決全供應鏈及產品生命週期所產生的碳排放量。

Nespresso已於2017年達成企業營運碳中和目標，而今更承諾進一步於咖啡供應鏈和產品生命週期全面實現100%碳中和。圖／Nespresso提供

計畫1. 減少碳排放量：

Nespresso 願景中一個關鍵要素，便是在產品價值鏈中執行去碳化（Decarbonize）。包括，於 Nespresso 採購咖啡豆的咖啡農場與其周圍區域造林（內部碳抵消計畫）；同時，也支持並投資高品質的外部碳抵消專案。

Nespresso運營中使用永續能源：推動 Nespresso 精品店邁向 100% 使用再生能源的目標，並在生產過程中增加生物燃氣的使用。

Nespresso 產品和包裝的循環價值：製作Nespresso 的咖啡機時提高再生塑膠的使用；製作咖啡膠囊鋁殼時，則儘量選擇再生鋁或低碳原生鋁。

計畫2. 在咖啡產區農場及其鄰近土地種植樹木（內部碳抵消）：

樹木是攔截大氣中的碳之最佳途徑，同時又能保護自然環境，建立可循環的農業系統。此外，「樹」除可提供下方咖啡樹遮蔭，增進咖啡品質和產量外，樹根也能避免土壤侵蝕和土石流等災害，並強化土壤再生能力。Nespresso 將攜手非營利組織 Pur Projet，在哥倫比亞、瓜地馬拉、衣索比亞和哥斯大黎加等咖啡產地國家，透過種植樹木，將碳抵銷的效能提升三倍。

計畫3. 加速行動，創造正向影響力（外部碳抵消）：

Nespresso 也將提供相關專案資金支持，幫助森林保育和復興，並在農業社區實施乾淨能源 (Clean energy) 解決方案。 這項「碳中和承諾」是Nespresso永續里程碑的一部分，未來將持續進一步發表更多永續相關計畫及目標，包括：保育優質咖啡豆、建立有彈性的可再生咖啡農業系統、為農民創造永續生計，以及打造咖啡循環經濟。

Pur Projet 創辦人 Tristan Lecomte 暨 Nespresso 永續計畫顧問團成員表示，「我們對於能夠支持 Nespresso 合作這個計畫，感到很驕傲，從 2014 年起，我們在哥倫比亞、瓜地馬拉和衣索比亞等全球的咖啡區已經種下了數百萬棵樹，以吸收空氣中的二氧化碳。我們將持續攜手將碳抵消的效能提升三倍，以協助我們賴以為生的生態系統持續再生。」