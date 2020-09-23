環保百貨永續先鋒 遠百摘下亞洲AREA綠色領導獎

環保百貨先鋒遠東百貨，23日再獲國際永續指標大獎，以綠色營運出發，打造低碳環保百貨，獲得亞洲企業商會（Enterprise Asia）舉辦的「亞洲企業社會責任獎」（AREA）綠色領導獎。

由亞洲企業商會舉辦的「亞洲企業社會責任獎」（AREA）23日公布2020年得獎名單，遠百自19個亞洲地區、200多家企業脫穎而出，首度參加即以「三大綠色行動，打造低碳營運環保百貨」的綠亮點，榮獲「綠色領導獎」（Green Leadship）肯定，這也是繼去年在亞太零售大會，遠百為台灣百貨業摘下40年來首座亞太零售「最佳企業社會責任」大獎後，再度拿下的國際永續領域指標性大獎。

遠東百貨總經理徐雪芳指出，秉持對環境永續的理念，遠百從2015年開始從「綠色營運、友善環境」作為出發點，推行三大綠色行動，每一項綠色行動都代表著遠百從營運流程中逐一導入綠色環保元素，為消費者打造時尚與環保兼具的百貨商場，邁向低碳營運的綠色百貨。

其中，在節能減碳方面，遠百以「製造業的思維管理服務業的能源效率」，設定23項環境管理指標，每月追蹤成效，五年來達成節電10％目標，節電量近2,000萬度，減碳量相當27座大安森林公園一年吸碳量，同時也導入ISO 50001能源系統，14064溫室氣體盤查，藉由系統化、科技化管理，將每一分能源發揮最大的使用效率。

在水資源管理上，遠百旗下新世代店板橋大遠百、台中大遠百等皆設有雨水回收系統，全台11店透過降低空調冷卻塔、放水量等節水措施，落實節約用水，各店每日平均用水量較經濟部設定的標準值還要節省20%，紙類資源回收量亦成長20％，積極在營運過程減少對環境能源的消耗。

徐雪芳強調，遠百已連續三年推動綠色消費十大行動，除積極支持綠色採購，榮獲新北市政府「綠色採購績優企業」肯定外，也推行包裝減量措施，三年來每筆交易包裝耗材減量40％，紙本廣宣印刷減量50％，贈出15萬份環保來店禮，並送出145萬Happy Go點數，向民眾推廣環境教育，鼓勵落實環保生活。

她時常在工作中提醒每一位同仁「Retail is detail」，唯有從百貨營運日常細節中做起，一滴一點累積，一步一腳印執行，才能發揮百貨平台的資源與力量，成就環境永續大工程，為消費者創造永續美好生活。

遠百低碳營運模範 營業成本大減

打造低碳營運的環保百貨與百貨營運獲利絕不相抵觸，反而相輔相成；遠百總經理徐雪芳指出，低碳營運的推動，除了有效降低用電量，連帶降低用電費用，加上商場管理走向智慧化、行動化後的資源優化效益，帶動遠東百貨營業成本降低二成，每年可以為公司增加的營業利益約5.5億元，相當於一家百億營收大店一年可以創造的營業利益。

徐雪芳說「光是用電量一年就可降低營業成本超過一成」！遠百用電量連續七年下降，成為百貨業界節能模範生，而持續做好各項能源規劃與管理行動，才能使節能成效卓著，根據內部統計，遠百用電量自2013年起連續七年維持下降趨勢，累計節電3,850萬度，累計節電率近20％。

且在營業額逐年增加的情況下，遠百對於能源依賴程度卻逐年降低，EUI優於產業平均值，能源效率優異。此外自2018年起至今，隨著科技進步，百貨商場的經營除了規模、地點以及市占率的考量外，亦逐漸重視如何運用科技經營商場的能力，遠百以百貨領頭羊之姿，成立專案小組，以新科技強化商場環境管理效率，減少對環境資源的消耗。

為邁向低碳營運的綠色百貨，遠百長期以來執行其他綠色行動，包括支持綠色運輸，減碳加倍快，這其中包括向員工宣導使用大眾運輸，目前已有超過70％的員工使用大眾運輸執行公務，且設置接駁車，每日超過100班次，以降低民眾因購物交通問題而產生的環境衝擊，並在全台7店設置27個電動車充電站，與消費者一同邁向永續低碳生活。

此外，打造綠色地標，營造永續城市是一直以來展店理念，將「生態、節能、減廢、健康」的環保理念融入建築設計中，目前全台擁有五棟綠建築，包括2011年開幕的板橋大遠百、台中大遠百，以及2015年落成啟用的企業總部大樓，還有2019年開幕的台北信義區的遠百信義A13、以及正趕工興建明年開幕的遠百竹北新世紀購物中心等，其中位於板橋的企業總部大樓更獲得綠建築「銀級」標章。



遠東百貨從2015年開始從「綠色營運、友善環境」作為出發點，推行三大綠色行動。圖／遠東百貨提供

綠建築周邊認養綠地，目前累計各分公司認養商場週邊行道樹與公園綠地，定時派員修剪維護，認養面積已達1,146坪；且配合減少廢棄，遠百自2015～2018年，連續三年廢棄物零成長達標，2019年進一步提升資源永續利用，紙類資源回收量更成長20％。

除此之外，遠百更串聯產業鏈上游供應商與下游消費者及社區居民，除了開百貨風氣之先，以綠建築打造新式環保百貨外，也善用科技力推動管理巡檢與節能管理，並支持綠色採購，推動綠色消費，致力在價值鏈上的每一個環節創造永續價值，發揮社會影響力。

據統計，自2016年開始，邀請採購金額100萬元以上的供應商簽署「企業社會責任承諾書」，與遠百共同落實32項永續承諾，迄今已取得344份供應商「企業社會責任承諾書」。