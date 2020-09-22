「夯」中秋 凱達百宴自助廳海陸吃到飽 住房嘗萬華小吃

中秋節不用自己忙著烤東烤西，10月1日至11日來凱達大飯店的百宴自助餐廳享用「中秋BBQ海陸雙饗」，就有大廚現場美國戰斧肋眼牛排、現撈海鮮基隆奶油螃蟹、嗆辣澎湖小卷、烤生蠔等無限量供應，加上鹽烤天使紅蝦、孜然羊排、明太子醬燒雞丁等，更有多達20種法式精緻小點、莫凡彼冰淇淋、泰國明果冰淇淋等吃到飽，更可無限暢享台灣啤酒等多種飲料，吃飽喝足每人只要820元起+10％。家宴中餐廳也推出應景甜點「玉兔奶酪」，造型可愛萌度爆表的小玉兔，不但滑嫩且奶香濃郁，只要在家宴消費滿600元就可以99元加購三個玉兔奶酪，活動至10月15日止。

家宴中餐廳用餐消費滿600元可以99元加購三個可愛的玉兔奶酪甜點。圖／凱達大飯店提供

萬華區是台北市的第三個無圍牆博物館，從龍山寺到華西街夜市美食文化深厚，很多經典小吃街邊隨處可見。今年米其林指南公布後，又有不少艋舺百年經典老店上榜，凱達大飯店藉地利之便順勢推出「必比登x百年經典」住房專案，精緻雙床房每晚1,199元起、家庭三人房只要1,699元起、家庭四人房每晚也只要2,199元起，平均每人只要550元起即可入住，並依入住人數贈送「艋舺必比登美食兌換券」，憑券可兌換：「小王煮瓜滷肉飯」或「兩喜號米粉炒」，需至官網訂房，活動至今年12月30日止。是飽覽台北舊城區美景、品嘗艋舺好味道的好機會。詳情可洽（02）2306-6777或官網：www.caesarmetro.com.tw。

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