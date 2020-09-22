百富舉辦全台頂級威士忌收藏家品酩饗宴全套「百富首席調酒師典藏系列」珍稀原酒首度在台非公開展出

百富THE BALVENIE單一麥芽威士忌至今年止連續五年發表的「百富首席調酒師典藏系列」，由蘇格蘭威士忌史上最資深的調酒大師大衛史都華（David C. Stewart MBE）親手打造的曠世系列。全系列威士忌套組日前(19日)於百富非公開品酩晚宴首度集結，沿襲該系列五個章節各別的創作寓意為設計靈感，打造宛如藝廊般的藝術品展演，全台灣頂級收藏家受邀齊聚，共同見證大衛史都華傳奇製酒生涯的全貌。

「Chapter 1酒廠風格」展區以萬花筒的設計象徵百富代表性的Refill波本橡木桶，透過鏡面折射呈現的百富經典風味的多彩樣貌。圖／業者提供

台灣格蘭父子公司行銷總監李正祜表示，百富史上售價最高的威士忌套組「首席調酒師典藏系列」最終章2020年推出即售罄，全球限量50組中，每5瓶酒就有1瓶為台灣收藏家所擁有。百富為回饋台灣買家的支持，特於台北陽明山仰德大道秘境－草山玉溪舉辦「百富首席調酒師典藏系列第五章品酩晚宴」，首度以非公開形式展出首席調酒師典藏全系列25支珍稀原酒，並邀請全台「首席調酒師典藏系列」買家共襄盛舉，一睹大衛史都華橫跨半世紀的輝煌事蹟。

「Chapter 2橡木桶的影響」展區讓兩個類似的載體，以鏡像對襯、顛倒固定而成，表現單一基質透過不同的方式培養，可以孕育出全然不同的生態。圖／業者提供

百富首席調酒師大衛史都華表示，在百富酒廠58年的工作經歷對我的影響舉足輕重，我可以充滿自信地說首席調酒師典藏系列是我最自豪的傑作，我期望這個系列對於威士忌產業的傳承做出貢獻。透過這次在台灣展示全系列酒款的機會，用最不一樣的形式留在大家的記憶中。

「Chapter 3酒窖管理的秘密」展區以星體在夜空中航行的狀態傳達橡木桶內小宇宙的精采，每個風味元素象徵星體在不同軌道相互交鋒，又因引力而吸引協作，形成一個完整平衡的星系系統，同時傳達時間的意象。圖／業者提供

百富「首席調酒師典藏系列」每年都是世界頂級收藏家爭相入手的夢幻威士忌套組，不僅紀錄了大衛史都華職業生涯的關鍵里程碑，更為蘇格蘭威士忌產業奠定了難以超越的標竿。為了更細緻地表現該系列酒款的別緻與低調奢華質感，此次百富特別根據第1到5章的創作主題為靈感，打造了五區視覺饗宴。感官上融入植物系藝術元素、打破空間框架，以橡木桶、太妃、薑、蜂蜜等焦糖色系元素將味蕾感受具象化，再注入該系列每個篇章中的理念與精神，讓百富「首席調酒師典藏系列」展現出別有溫度的感染力與藝術張力，更映襯出該系列珍稀酒款具媲美藝術品級別的珍藏價值。

「Chapter 4期待中的驚喜」展區表達風味像是碩大的花體從酒中盛開，如同樹一般佇立於空間之中，象徵每支酒各自的風味在開桶時被舒展開來，呈現意想不到的姿態。圖／業者提供

台灣一直是全球具指標性的威士忌消費市場，台灣人鍾愛單一麥芽威士忌的風氣正在轉變，威士忌不再只是成功人士彰顯品味與個性的象徵，近年更發展出珍稀收藏品追逐熱潮，越來越多頂級品鑑行家將百富列為收藏清單，也是行家眼中值得投資的高端威士忌品牌。在今年羅芙奧台北春季拍賣會上，由大衛史都華精心打造的「百富1401第1批次」就以原定價35倍的成交價新台幣282,000元拍出，多款百富絕版威士忌也都拍出好成績。

「Chapter 5調酒大師的特權」展區以向上翻騰與層層堆疊的造型代表大衛史都華在百富所創下經典的里程碑，由高點往下依序代表著大衛史都華回首過往的輝煌紀錄。圖／業者提供

百富台灣區品牌大使Daniel表示，百富近年在國內外拍賣會成交戰果更甚以往，2020羅芙奧春拍也創下百富近幾年來的最佳成績。百富首席調酒師典藏系列在今年最終章推出後正式絕版，全套價值新台幣上千萬元的頂級威士忌套組，將是未來幾年威士忌拍賣市場的一大焦點。」

想了解更多關於百富及百富首席調酒師典藏系列的訊息，請參考：https://www.thebalvenie.com/our-range/dcs-compendium/

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