百富舉辦全台頂級威士忌收藏家品酩饗宴全套「百富首席調酒師典藏系列」珍稀原酒首度在台非公開展出
百富THE BALVENIE單一麥芽威士忌至今年止連續五年發表的「百富首席調酒師典藏系列」，由蘇格蘭威士忌史上最資深的調酒大師大衛史都華（David C. Stewart MBE）親手打造的曠世系列。全系列威士忌套組日前(19日)於百富非公開品酩晚宴首度集結，沿襲該系列五個章節各別的創作寓意為設計靈感，打造宛如藝廊般的藝術品展演，全台灣頂級收藏家受邀齊聚，共同見證大衛史都華傳奇製酒生涯的全貌。
台灣格蘭父子公司行銷總監李正祜表示，百富史上售價最高的威士忌套組「首席調酒師典藏系列」最終章2020年推出即售罄，全球限量50組中，每5瓶酒就有1瓶為台灣收藏家所擁有。百富為回饋台灣買家的支持，特於台北陽明山仰德大道秘境－草山玉溪舉辦「百富首席調酒師典藏系列第五章品酩晚宴」，首度以非公開形式展出首席調酒師典藏全系列25支珍稀原酒，並邀請全台「首席調酒師典藏系列」買家共襄盛舉，一睹大衛史都華橫跨半世紀的輝煌事蹟。
百富首席調酒師大衛史都華表示，在百富酒廠58年的工作經歷對我的影響舉足輕重，我可以充滿自信地說首席調酒師典藏系列是我最自豪的傑作，我期望這個系列對於威士忌產業的傳承做出貢獻。透過這次在台灣展示全系列酒款的機會，用最不一樣的形式留在大家的記憶中。
百富「首席調酒師典藏系列」每年都是世界頂級收藏家爭相入手的夢幻威士忌套組，不僅紀錄了大衛史都華職業生涯的關鍵里程碑，更為蘇格蘭威士忌產業奠定了難以超越的標竿。為了更細緻地表現該系列酒款的別緻與低調奢華質感，此次百富特別根據第1到5章的創作主題為靈感，打造了五區視覺饗宴。感官上融入植物系藝術元素、打破空間框架，以橡木桶、太妃、薑、蜂蜜等焦糖色系元素將味蕾感受具象化，再注入該系列每個篇章中的理念與精神，讓百富「首席調酒師典藏系列」展現出別有溫度的感染力與藝術張力，更映襯出該系列珍稀酒款具媲美藝術品級別的珍藏價值。
台灣一直是全球具指標性的威士忌消費市場，台灣人鍾愛單一麥芽威士忌的風氣正在轉變，威士忌不再只是成功人士彰顯品味與個性的象徵，近年更發展出珍稀收藏品追逐熱潮，越來越多頂級品鑑行家將百富列為收藏清單，也是行家眼中值得投資的高端威士忌品牌。在今年羅芙奧台北春季拍賣會上，由大衛史都華精心打造的「百富1401第1批次」就以原定價35倍的成交價新台幣282,000元拍出，多款百富絕版威士忌也都拍出好成績。
百富台灣區品牌大使Daniel表示，百富近年在國內外拍賣會成交戰果更甚以往，2020羅芙奧春拍也創下百富近幾年來的最佳成績。百富首席調酒師典藏系列在今年最終章推出後正式絕版，全套價值新台幣上千萬元的頂級威士忌套組，將是未來幾年威士忌拍賣市場的一大焦點。」
想了解更多關於百富及百富首席調酒師典藏系列的訊息，請參考：https://www.thebalvenie.com/our-range/dcs-compendium/
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