廣生堂燕窩「中秋禮讚」多種優惠 送最好的給最重要的人

廣生堂「中秋禮讚」活動推出多種優惠組合，即日起到10月31日止，消費者可以到廣生堂門市選購各式中秋燕窩禮盒，中秋佳節就給最重要的自己人最好的滋養，健康永遠是最好的禮物。

廣生堂燕窩「中秋禮讚」推出多種優惠組合。圖：廣生堂提供

「只有品質最好、最新鮮的燕窩，才符合送自己人」廣生堂營運長王靜美表示，會站立的燕窩才有好品質，廣生堂24年來堅持只做「食安0檢出的安心純正好燕窩」，不僅要讓消費者吃到對的、好的燕窩產品，廣生堂燕窩更誓言要成為人人都吃得起的好燕窩。

廣生堂營運長王靜美要讓廣生堂燕窩成為人人都吃得起的好燕窩。圖：廣生堂提供

王靜美說，廣生堂的晴燕╱君燕幸福燕窩，是精選整顆燕盞而不是燕條或燕碎，並透過獨家的3D旋轉殺菌釜殺菌熟成，讓燕窩在瓶中呈現站立的狀態，真材實料不添加結蘭膠或增稠劑，百分百台灣生產製作，從生產完成到消費者手上絕對不超過一個月，保證最青、最新鮮。

廣生堂的即食燕窩系列(黃金燕盞冰糖燕窩、皇后燕盞冰糖燕窩、龍紋燕盞冰糖燕窩、濃縮冰糖燕窩、長白山雪蛤膏)，新鮮口感，就像手工現做，食用方便又能立即補充營養。

事實上，追求究極精神的廣生堂，在燕窩製作上不僅從原料採收開始就全程注意高規格乾燥保鮮技術，並擁有世界與台灣發明專利的燕萃生技廠，用符合歐盟衛生規格的高功率旋轉式殺菌釜及德國安全檢測技術，來生產每一瓶宛如專業老師傅手工現燉新鮮脆爽的高營養燕窩。

王靜美指出，廣生堂引進最新且業內唯一高功率旋轉式殺菌釜，先進的技術能將燕窩的精華營養完美封存於瓶中，即食燕窩產品皆經由德國原裝進口金屬檢測儀把關，每一瓶即食燕窩都是在嚴苛的要求標準之下產出，這也是廣生堂能於政府相關單位抽驗中，燕窩的有效成分及營養價值皆能出類拔萃的主要原因。

廣生堂燕窩無人智販機，瓶瓶新鮮看得見。圖：廣生堂提供

值得一提的是，為了方便一般民眾及上班通勤族隨時快速補充營養或體驗廣生堂燕窩，廣生堂鎖定百貨商城、高級商辦、地下街商城、醫療養護機構、月子中心及星級飯店、商旅等，陸續推出無人智販機，王靜美強調，販賣機供貨也是瓶瓶新鮮看得見，讓消費者隨時快速取得新鮮即食好燕窩。廣生堂官網：www.燕窩專家.tw。