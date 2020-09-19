築間餐飲集團「有之和牛 鍋物放題」插旗信義區 和牛火鍋吃到飽營業至凌晨

瞄準疫情後報復性消費商機大爆發，且看好台灣火鍋龐大市場，國內知名築間餐飲集團強勢打造新品牌《有之和牛 鍋物放題》，18日首家店插旗於火鍋品牌林立的台北市信義區，主打「和牛火鍋吃到飽」，並祭出4種價位的火鍋料理，驚豔愛好鍋物老饕的味蕾。

台灣人愛吃火鍋為全球第一，根據統計一年可吃掉3億鍋，創造近300億商機。消費者吃火鍋注重高CP值，食材多元也要親民價。築間餐飲集團引領業界稱霸鍋物市場，計畫將於2021年在台中水湳經貿園區開「有之和牛 鍋物放題」2號店，可望為「和牛吃到飽」的市場新霸主！

為顛覆消費者認為和牛昂貴的刻板印象，《有之和牛 鍋物放題》祭出最低只要728元即能享用美國與澳洲和牛，提供油花豐富的「和牛雪花」，還有饕客必吃的「和牛霜降」。消費者若不執著和牛，也可挑選588元的「特選牛套餐」，包含美國特選板腱、美國特選霜降、美國選雪花等。另外，店家也貼心為不吃牛的民眾提供其他選項，特別嚴選台灣安心好豬，還有選用冷藏現流雞腿肉，只要458元即能輕鬆享受自助吧吃到飽，超過70種新鮮蔬菜、高級食材、冰品與飲料，能滿足火鍋控的用餐需求。

「有之和牛 鍋物放題」自助吧，提供超過70種新鮮食材，受到饕客的青睞。圖／築間餐飲集團提供

《有之和牛 鍋物放題》聘請逾30年豐富經驗的主廚，遠赴日本各地尋找特色風味湯頭，承襲日本對美食細膩與堅持。主廚與職人共同精心研發，反覆試煉與調整出具有特色的湯底，搭配著高級肉品呈現出絕佳的口感與層次感。內含清甜的「干貝昆布」、口感濃郁的「老熬牛骨」，還有麻香順口的「九葉青花椒」，與開幕限定放送的「龍蝦」。

築間餐飲集團表示，餐後消費者絕對不能錯過韓國原裝進口的「哈蜜瓜霜淇淋」，綿密口感、高雅香氣正是哈密瓜霜淇淋的獨特魅力之處！濃郁的口感勢必能征服喜愛冰品消費者挑剔的味蕾，預計將引爆另一波打卡熱潮，請務必及早預約！

和牛吃到飽 營業到凌晨四點

築間餐飲集團，運用經營10年的豐富經驗及大量採購優勢，從肉品採購、蔬果供應鏈及廚藝研發等多方面，大舉投入吃到飽火鍋市場，隆重推出《有之和牛 鍋物放題》。為搶攻周末宵夜場，更打出每日連續營業17個小時，成為全台唯一自上午11點營業至凌晨4點的和牛鍋物放題品牌。 為迎接即將到來的中秋佳節，《有之和牛 鍋物放題》適合家庭與好友聚餐的首選鍋物餐廳，造成高詢問度，目前訂位已達8成。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，「有之和牛 鍋物放題」為全台唯一連續營業17個小時的和牛鍋物放題品牌。圖／築間餐飲集團提供

築間餐飲集團目前全台展店達62家，每月超過40萬來客數，會員更逼近60萬人次。即日起可訂位，地址：台北市信義區忠孝東路五段497號1樓 (捷運永春站5號出口步行約5分鐘) 、訂位專線：(02) 8785－1117或查詢粉絲專頁：https://www.facebook.com/yuiitunowagyuu