後疫情時代 晶華酒店邀AI漢方諮詢與瑜珈大師　打造一系列風格生活專案

後疫情時代，晶華酒店除了積極朝國旅市場開發，也整合各方專業資源，推出更多元且更具市場競爭力的專案，以爭取客房業績。自9月20日起至25日就邀請到擁有「中醫大腦」之稱、致力於結合大數據分析科技及中醫科學的張南雄博士，推出「24小時啟動智能養生專案」，安排房客與博士的茶敘、學習如何保養身體；10月9日至11日則主打瑜伽，與美國瑜珈大師Darryl Trimmer及Sean Gale合作，推出3天2夜「挺身而靜．瑜珈正念旅程」，住宿期間可安排與大師學習6堂瑜珈課程。上述專案住房每晚6,800元起，可請洽（02）2523-8000轉訂房組或官網：www.regenttaiwan.com訂房。

這次專案發想是延續郵輪式度假體驗，晶華再度邀請各界大師登船現學現賣！其中，擁有柏克萊、史丹福大學高學歷，致力以科技的角度去解讀中醫的張南雄博士負責此次「 24小時啟動智能養生專案」，參加此專案房客除了體驗寬敞舒適的豪華客房，及價值4,950元的沐蘭SPA漢方草本療程外，更安排一場與張南雄博士面對面的「養生工作坊茶敘」，透過近距離的教學與訪談，可以更加認識自己的身體，並獲得專屬的保健良方。專案兩人成行、含早餐及沐蘭SPA療程，每晚6,800元。

由於瑜珈修行（Yoga Retreat）成為都會女子喜愛的休閒健身活動，晶華酒店搶搭瑜珈熱，邀請Darryl Trimmer、Sean Gale等兩位有美國瑜珈聯盟認證的大師，推出3天2夜的「挺身而靜．瑜珈正念旅程」住房專案，入住期間可跟著大師一起進行「呼吸靜坐冥想」、「流暢瑜珈」、「正念工作坊」、「關節靈活性工作坊」等6堂課程，專案每人每晚4,950元起，含早餐及入住當天晚餐及第二天的Yogi風格茶敘。