孕學林產後護理之家榮獲WELL最高等級白金健康建築

孕學林產後護理之家2020年8月榮獲建築界奧斯卡獎WELL最高白金等級健康建築，成為全球第一個獲此殊榮的產後護理之家；為了讓白金級健康環境概念繼續延續到每個從孕學林坐月子的家庭中，孕學林耗資上百萬採購符合WELL標準檢驗儀器，提供寶寶與媽媽世界最高等級的健康環境。

孕學林產後護理之家指出，WELL健康建築標準是由全球領先的健康建築認證機構美國IWBI (國際WELL建築研究院)於2018年提出，其中包含光、水、空氣，是全球最完整規範健康建築的標準，相當於建築界的奧斯卡獎。

孕學林產後護理之家耗資上百萬採購符合WELL標準檢驗儀器，為健康環境把關。圖／黃台中

「孕學林的服務從寶寶還沒出生就已經開始。」孕學林產後護理之家執行長李高賜指出，孕學林工作團隊針對20多種主要項目去做檢測，發現沒有一個新生兒房是合格的。其中二氧化氮過高，會危害孕婦健康，而新生兒受環境污染影響又比成人高得多。孕學林在媽媽完成坐月子前做新生兒房檢測，也希望大家能重視改善這個問題。

孕學林產後護理之家利用植生植栽，打造幸福立體花園。圖／業者提供

孕學林產後護理之家也協助不合格家庭以簡易措施來改善，移除含甲醛的傢俱，或是自塗甲殼素等措施做有效改善，或是找出異常的光源，新購燈光更換即可，在寶寶出生前，孕學林就能協助媽媽布置屬於寶寶的健康環境。

台灣建築中心副執行長林杰宏指出，台灣建築中心是在台推動有關建築綠色、永續的一個審查單位，我們的建築一直在追求對環境的共生友善，這次疫情告訴我們，建築還是為了住在裡面的健康所存在的。這次很榮幸和李執行長一起將孕學林成功打造成為全世界第一棟的產後護理之家的。李執行長從他的設計理念、材料、建材的選擇，到最後的整個設備的選擇，甚至管理面他面面俱到，才能符合WELL的精神跟標準。未來台灣建築中心會整合更多的台灣優勢，讓這些優質的建築設計的理念，甚至建築的材料跟設備，透過健康建築的概念，形成一個旗艦型的案例，進軍到全世界。

前慈濟醫院小兒科醫師、現任慶祥診所院長蔡世偉醫師指出，甲醛已被證實與新生兒白血症、新生兒猝死高度相關，二氧化氮也跟流產以及新生兒猝死有一定關係，其實刺激性的氣體，包括甲醛跟二氧化氮、PM2.5過高等條件，都會造成呼吸道的過敏、誘發氣喘機率。美國兒科醫學會曾警告新生兒家庭，一定要對甲醛進行防護，台灣也有廠商有去除甲醛的到府服務，可以解決這個問題。

新手媽媽辜敬雅表示，娘家新生兒房已經裝潢15年，應該不會有甲醛問題，但檢驗後竟發現衣櫃甲醛值達危險等級，還好孕學林在他坐月子結束前兩週就檢測出這個問題，緊急添購除甲醛的空氣清淨機，否則後果不堪設想。

孕學林除了建構健康的環境外，更提供媽媽寶寶安全的照護。為了解決媽媽的焦慮和不放心，孕學林將30天的照護延伸到180天，讓媽媽把月子中心的整套服務系統與管理系統帶回家，不用花很多錢，也能把家裡佈置成像月子中心一樣的健康環境，將照護系統簡單化、個人化帶到家裡去，隨時掌握寶寶的生理數值。加上孕學林護理、泌乳、營養等專家，製作8大圖表做個案分析，並提供每個媽媽專屬客製化的線上QA服務與照護建議，成為少子化時代的幸福幫手。

孕學林產後護理之家，居住環境健康又舒適。圖／業者提供

孕學林產後護理之家網址：https://www.infancix.com/