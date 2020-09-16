酩家至臻酒款Mortlach慕赫2.81單一麥芽威士忌攜手頂級鐵板美饌「犇」聯名獻上慕赫2.81訂製菜單

威士忌品醇者心中的夢幻逸品「Mortlach慕赫2.81單一麥芽威士忌」，與歷載29年的鐵板燒品牌「犇」攜手跨界奢華食語打造鮮肉感十足的訂製菜單，9月18日起至10月30日，引進包含日本和牛、法國藍龍蝦等奢華食材，聯名餐點設計藉由慕赫2.81的肉脂感Meaty威士忌相配犇鐵板料理的精緻海陸食材，部分菜色佐以「慕赫2.81-12年單一麥芽威士忌」入菜烹煮，並搭配餐酒「慕赫2.81-16年單一麥芽威士忌」品酩，「2.81蒸餾工藝」創造岀有別於一般斯貝賽區的輕盈花果風格，豐富層次宛如肉脂般鮮甜的醇厚風味，一場鐵板上的華麗舞曲翩然而生、香氣瀰漫於鼻腔與舌尖，此次五感共賞無雙的酒食藝術盛宴，訂製限定菜單共有三套，分別於犇全台四家店點販售。

相配犇鐵板料理的精緻海陸食材，部分菜色佐以「慕赫2.81-12年單一麥芽威士忌」入菜烹煮，「2.81蒸餾工藝」創造岀豐富層次宛如肉脂般鮮甜的醇厚風味，一場鐵板上的華麗舞曲翩然而生。圖／業者提供

慕赫2.81酒廠誕生於1823年為蘇格蘭威士忌之都達夫鎮首間擁有合法執照的酒廠，其珍稀酒液僅有極少比例得以用於製作單一麥芽威士忌，為製酒師私藏的神秘佳釀、讓威士忌收藏家驚豔的夢幻逸品，僅有少數人曾有幸能一窺背後工藝奧秘。當地製酒師流傳慕赫2.81的神奇，如同其神秘的小女巫蒸餾器般充滿魔法。只要一滴便能創造出極具風味的調和威士忌曠世之作。此段盛譽推崇讓慕赫2.81單一麥芽威士忌在市場上一瓶難求。個性鮮明強烈且別具一格的慕赫2.81，更被威士忌權威專家Dave Broom冠上「達夫鎮的野獸」美名，儼然讓業界知名行家都折服於極致不凡的臻液。

「慕赫2.81-16年單一麥芽威士忌」淬練口口不凡，搭配 「犇」鐵板燒頂級套餐，犇出頂級味蕾，打造五感共賞的酒食藝術盛宴。圖／業者提供

「犇」鐵板燒於1991年創立至今，採義式、法式及日式料理精髓及創新手法，成為台灣頂級鐵板燒料理的領導品牌，而其據點皆位於美食精華聚散地。犇所有食材皆走高品質路線，幾十年來以嚴選頂級牛肉為其最大特色，特別引進日本極上和牛、美國S.R.F.極黑和牛，全年 365天供應不間斷，讓饕客每天都可以品嚐頂級和牛。提供最優質的牛肉、新鮮的食材及專業鐵板燒料理長久來皆為犇的經營核心。

「犇極上BEN Teppan Suprême」、「犇微風信義館」及「犇鐵板燒」雙人聯名套餐售價NT$8,280 (9道品項+單杯Mortlach慕赫2.81-16年單一麥芽威士忌/人)。

主菜「焰燒A5厚切和牛5公分」:嚴選來自熊本縣極上牛種品牌「和王」的A5級和牛，油花分佈均勻細緻、肉質濕潤鮮嫩，秉持5cm黃金厚度精確帶出日本和牛的濃郁香氣，料理過程加以Mortlach慕赫2.81-12年單一麥芽威士忌烈焰燒炙，醇厚肉脂感更浸入一番威士忌酒液的圓潤風味。

限於「犇極上BEN Teppan Suprême」套餐中推出的「布列塔尼藍龍蝦佐蝦膏威士忌」精挑源於法國布列塔尼海域（Brittany）的藍龍蝦入饌，鐵板上香煎鎖水，裹上蝦膏細細熬煮的綿密泡沫汁，再以Mortlach慕赫2.81-12年單一麥芽威士忌入菜，提煉出布列塔尼藍龍蝦最鮮甜豐腴的巔峰口感之作。

「犇和牛館燒肉．鐵板燒」雙人聯名套餐售價NT$6,880 (14道品項+單杯Mortlach慕赫2.81-16年單一麥芽威士忌/人)極上美饌「威士忌酒香關東風壽喜燒」，醬汁由和牛職人熬製而成，並滴上Mortlach慕赫2.81-12年單一麥芽威士忌迷人酒香，涮好的肉片沾上通過CAS認證雞蛋，滑嫩鹹香的美味讓人垂涎欲滴。

如欲了解詳細品牌及通路銷售資訊，逕洽尊榮服務專線0800-030-588或是犇各分店

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