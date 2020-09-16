皓月當空金風送爽買酒網酒款禮盒心意創意兼具

中秋禮盒是門學問，不管是送親友、送客戶，送禮更是門藝術。有些講究實用、有些要貴氣、有些要有創意，中秋節不送月餅禮盒改送精美酒款，絕對讓您心意創意兼具。

於2007 年設立網路平台，並於2011 年後在台北陸續成立七家銷售門市的買酒網（https://www.my9.com.tw/），以完整的酒類相關產品資訊、最齊全的品項及和實惠透明化的價格，並提供自有車隊最周到的宅配服務，在台灣的酒類專賣店市場快速崛起。

買酒網行銷經理武凝悅表示，為歡慶中秋時節花好月圓人團圓，今年買酒網特別推薦多款最夯的新世界葡萄酒，絕對是送禮及團圓的最佳選擇。

其中首選，企業口碑好評連連，客戶同仁都想收到的鼠年限量節慶酒款「西班牙富飛酒莊鼠年限定單一園禮盒」，喜氣洋洋的鼠年限定酒標，配上優雅單一園紅酒，讓您在鼠年中秋喜氣滿分。酒款散發成熟黑莓、黑醋栗與西洋梨果香。豐厚集中的口感，加添酒款的陳年潛力，絕對是今年送禮最有話題的美味酒款。

「智利恩圖拉堡酒莊的幸運樹陳釀雙瓶禮盒」帶來幸運的聖樹，將您對親友的愛完美傳達。買酒網建議售價1330元。圖／業者提供

而來自「智利恩圖拉堡酒莊的幸運樹陳釀雙瓶禮盒」，幸運樹陳釀白蘇維翁白酒擁有桃子與柑橘類水果的新鮮美味而幸運樹陳釀卡本內希哈紅酒則有著巧克力和菸草香氣及平衡的單寧，兩款皆是易飲也很得人喜愛的人氣酒款。除了樣式美麗，還幫您與森林保育團體一起造林，讓您送禮溫馨又做愛心。

精緻木盒、紅色領結和霧黑瓶身，「白真弓譽純米大吟釀」是最高雅有質感的中秋贈禮。買酒網建議售價：2300元。圖／業者提供

對於喜歡日本清酒的客戶，買酒網推薦「白真弓譽純米大吟釀禮盒」，使用飛驒地產的酒米「飛驒譽」之特等米精米至40%。該酒米使用北阿爾卑斯山脈融雪之伏流水灌溉，米粒大、蛋白質含量少、心白發現率高，相當適合作為高級酒款使用。甘‧辛‧酸‧澀‧苦五味均衡蔚為特色，誕生出富有馥郁香氣、圓潤滑順口感的絕佳風味。精緻木盒、紅色領結和霧黑瓶身，是最高雅有質感的中秋贈禮 。



酸甜滋味老少咸宜，中秋節就是要喝柚子酒，「梅乃宿柚子酒雙入提袋組」，買酒網建議售價1700元。圖／業者提供

還有月圓人團圓，中和烤肉和月餅的膩口，酸甜滋味，醇厚柚子風味的「梅乃宿柚子酒」是最理想的選擇，果實感豐富的「梅乃宿柚子酒」，充分使用日本國產的柚子原汁與梅乃宿的清酒調製而成，為了讓香氣、酸度、油脂度、苦味達到絕佳的平衡，梅乃宿對於果實的原汁也有特別的堅持及水準來進行調製。「梅乃宿柚子酒雙入禮盒」是團聚烤肉最佳的伴手禮。

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