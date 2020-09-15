5 噸無罪 IVECO經銷商反對一制雙標

文/王志誠

IVECO經銷商自救會於今（15）日下午2點聚集交通部陳情，感謝政府對常年3.49噸小貨車載重問題的重視，讓小貨車可以提升至5噸，解決長久以來3.49噸小貨車載重問題，讓中小企業及小本自營商得以兼顧經濟面、便利性及安全性方面好好經營事業，但令業者及消費者萬分扼挽的是，法令又增加了小貨車車長不得超過6公尺的限制，而超過6公尺竟然變成大貨車，同樣是5噸，就是兩個不同的標準，直接讓改革的美意，轉而變成大惡夢。法令頓時片面修改，政府有考慮到靠既有小貨車生存的人民生計嗎？

IVECO經銷商自救會表示，政府修改相關法令，無非讓法令更加周全，由繁入簡，更符合現今社會的需求與使用，並與世界接軌，讓一般民眾更清楚更受用，讓業者及執法者更有依循。

該自救會指出，但同樣是5噸的貨車，為什麼還要用車長來一刀切成大貨車、小貨車，為什麼是6公尺，為什麼不是5公尺、7公尺、還是9公尺？沒有科學根據，沒有學理佐證，更沒有實測實證，何以讓交通部相關部門官員冥頑不靈剛愎自用，罔顧一般消費者及業者的再三陳情，陳述事實與需求，完全忽視消費者的需求權、選擇權及消費權，更無視業者的生存權、工作權、公平權，一個民主政府應傾聽民意，滿足人民需求、公平公正，而非一意孤行，甚至偏袒的讓人匪夷所思。

IVECO經銷商自救會說，歐美先進國家對貨車的相關法令成熟度有目共睹，對消費者的需求更是掌握有加，試問歐美相關國家有以車長來界定大小貨車的定義與限制嗎？台灣相關法規雖不全然與歐盟接軌，但貨車是用來載貨的，貨車的載重定義才是主軸重點，才是務實的精髓，才是大小貨車界定的王道。

IVECO經銷商自救會強調，5噸無罪，用6公尺車長一刀切大小貨車的作法令人莫名無法認同；6公尺長度一刀切下，日系車即獨霸台灣小貨車市場，歐系小貨車在台灣再無競爭力，市場交易秩序即將面臨壟斷，原有之公平競爭蕩然無存，資本市場首重自由競爭，重視自由的可貴，才能是民主國家，才是全民之福。

據悉，IVECO小貨車在歐洲銷售超過300萬台，長車頭的設計與其他歐系貨車品牌同為歐洲市場主流，比日系車多出近1公尺的車長，係以安全考量為主，再以舒適性、實用性及便利性為輔，車體的堅韌耐用，足以乘載貨斗長度最長到15.8尺，讓消費者有別於日系車的運用，對於經營成本的掌控、運輸次數及環境汙染的降低有直接的奉獻。

但，小貨車6公尺的車長限制，將逼迫IVECO品牌退出台灣市場，原本台塑計畫導入國產及生產 IVECO相關車型等及電動車，卻無端造成未來數千人失業無依，扼殺台灣立以根基的中小企業主-消費者選擇的權益，更讓全台IVECO經銷商再無生存空間。衷心期盼政府愛民護民，能完備及兼顧台灣中小企業主消費者、全台經銷商業者法令的全盤考量下，讓更優質、更安全、更合用的產品在台灣市場落地生根，也期盼政府在制定法令時，審慎務實，造福全民。