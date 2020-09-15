橡木桶洋酒讓您中秋酒甘心

2020年中秋節即將到來，橡木洋酒提供全新設計、質感絕佳，世界頂級限量酒款禮盒，有酒界奧斯卡WWA常勝軍的天頂(Teeling)愛爾蘭威士忌、智利最暢銷葡萄酒品牌-聖大力(Santa Rita)、英國凱特王妃御用蘭頌(Lanson)香檳等，還搭配獨家精美贈品，無論是職場新鮮人還是送禮老江湖，都能讓你面面俱到。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，今年受疫情衝擊，導致全球產業供量有限，橡木桶洋酒仍為大家緊急追貨，不讓消費者失去佳節歡慶氛圍，隨著台灣疫情受到控制，景氣逐漸回升，可以從中觀察到台灣消費者對酒品的需求仍在，這次連續7年被評為全球最受尊崇50大酒莊之一的智利聖大力酒莊，搭上中秋買氣，順勢於九月中旬推出全球限量5000瓶的「智利聖大力布根維爾小希哈紅葡萄酒」，是聖大力數一數二的頂級系列，可媲美法國五大酒莊，絕對是今年送禮的首選，進貨數量有限，請臺灣消費者入手要快。

媲美法國五大酒莊，全球限量5000瓶的「智利聖大力布根維爾小希哈紅葡萄酒」，是聖大力數一數二的頂級系列。圖／橡木桶提供

袁德珮指出，僅次春節的中秋節，臺灣消費市場以威士忌為最大宗，約佔整體業績50%，振興愛爾蘭威士忌的天頂酒廠，推出都「柏林復興名仕威士忌典藏禮盒」，獨特的包裝，彰顯天頂酒廠不羈的風格，名仕威士忌圓潤的口感非常適合中式料理，讓團圓的氣氛更加濃厚，來自波本酒之父Elijah Craig的酒廠-海悅(Heaven Hill)，旗下伯翰肯塔基威士忌是第一支使用軟冬小麥而成的威士忌，搭上木質禮盒，更加展現烤橡木桶沉香氣息，無論是品飲還是送禮，都使人賓至如歸。

愛爾蘭天頂酒廠推出的「都柏林復興名仕威士忌典藏禮盒」，獨特的包裝，彰顯其不羈的風格，圓潤的口感非常適合中式料理，讓團圓的氣氛更加濃厚。圖／橡木桶提供

中秋到橡木桶洋酒，橡木桶提供DIY自組禮盒，給消費者貼心的客製化服務，以及更豐富多樣的選擇，令禮尚往來中的情感，極具品味的生活哲學，即日起至9月30日，全台橡木桶洋酒門市綠標指定酒款消費滿3000元，就有精美獨家贈品。並延長營業時間，提供全國宅配到府服務，打點送禮大小事宜。

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