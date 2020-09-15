從工程師的實證精神出發 【酒徒之書】 探究威士忌的迷思與真理

自2005年開始從事威士忌專業寫作以來，於各類媒體發表數百篇威士忌專業文章。擁有蘇格蘭雙耳小酒杯執持者（Keeper of the Quaich）榮譽的工程博士邱德夫，2018年出版【威士忌學】ㄧ書，以工程博士訓練背景佐以歷史文卷、酒廠探訪及大師請益，讓【威士忌學】成為威士忌界的技術大全。2020年9月邱德夫則集結作者多年來參與及觀察威士忌界行銷產業活動，出版【酒徒之書】，捨棄艱深難懂的科學術語和圖表，而是運用幽默語法舉列品飲大眾可能產生的疑問，提出個人長期思考所得的觀點，引領大眾展開一場「飲酒作樂的思辨之旅」。

邱德夫表示，台灣近十數年來，威士忌可說獨領烈酒風潮，小小彈丸之地與其他歐美大國品飲消費力並駕齊驅，短期內難有其他烈酒可望其項背。因此醉心威士忌的品飲大眾，不論初入門者或進階品飲者，都可輕易的從各種媒體，或是各類品酒行銷場合中獲取資訊、擷取觀點。不過百花齊放的傳播平台和行銷活動，是否能精準地傳達專業知識不無疑問，以致某些模稜兩可的資訊持續在網路、口耳間流傳、複製，時時可能產生誤導。面對這種風起雲湧但眾說紛紜的產業與消費境況，出版【威士忌學】後，認為一本純粹由技術層面著手且資料圖表龐大的工具書，可能造成閱讀者障礙與隔閡，並不容易針對普羅大眾負擔起傳遞知識的重責大任，這便是【酒徒之書】寫作的最大初衷。

【酒徒之書】作者美國科羅拉多州州立大學土木工程博士（Ph.D）邱德夫。圖／寫樂文化提供

與前一本著作【威士忌學】相較，邱德夫在寫作【酒徒之書】時盡可能的捨棄艱澀的術語和圖表，採用輕鬆的筆調和語法，閱讀起來有如與作者坐在酒吧沙發上邊聽著爵士樂，邊把盞聊天，不知不覺間擷取了所有掩藏在琥珀酒液下的真實面相。一如「自序」中所提到，其目標群眾並不是初入門者，而是已經參加過幾場品酒活動、多少聽過一些行銷語言的品飲者，因此某些基本定義，如產國、產區、單一麥芽威士忌和威士忌的製作方式等，都不再多作說明。為了與一般威士忌書籍有所區別，這本書的寫作方式也不以酒廠、酒款為主，而是根據不同的主題分為兩大篇。

第一篇「威士忌和你聽到的不一樣」中，清楚闡明作者揭露真相的意圖，其中又包含了24個主題，如「我們的酒廠位於蘇格蘭高地」、「我們的酒獲得95分的高分」、「80％的風味都來自橡木桶？」、「你喝的真的是日本威士忌嗎？」等，每一章都先利用一小段消費者可能常聽到的話術作為引子，再以紮實的歷史考證和科學證據來解釋諸如產區及酒廠風格、水源和泥媒特色、蒸餾器的高矮胖瘦、橡木桶的處理、冷凝過濾與焦糖著色，甚至威士忌的成本、訂價策略、收藏與投資價值等。至於第二大篇「威士忌和你喝到的不一樣」，則從資深品飲者和撰述人的角色，先行解析品飲威士忌的三重境界，而後根據十數年的經驗提供如何撰寫品飲筆記、紀錄酒款名稱、選擇品飲杯、利用風味輪，以及參加品酒會、酒展和舉辦品酒會所須注意事項等，帶領品飲者一步步進階，也讓杯中酒液展現不同風貌。

邱德夫也明確告知讀者，書中許多觀點都屬於個人，其目的不在於強迫讀者接受他的觀念，而是希望激發品飲者於享受美酒之餘，也能隨時保持清晰的頭腦去思考、辯證所聽所學的一切。

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