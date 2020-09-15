中秋最強後盾乾杯集團聚餐送禮採購烤肉食材一應俱全

烤肉聚餐、中秋送禮、採購食材一向是消費者過中秋考量的三大要點，瞄準年度最大烤肉商機，乾杯集團旗下兩大燒肉品牌「乾杯」、「老乾杯」推出「好肉十享 和牛團圓餐」；自有生鮮電商「乾杯超市」則主打中秋烤肉一箱帶著走「和牛禮盒」，並獨家開賣「乾杯燒肉醬」，讓消費者在家就能享受乾杯美味；此外，加入KANPAI GO！CLUB會員即享有「中秋十倍樂」活動。乾杯集團整合線上線下所有資源，滿足消費者全方位的中秋需求，期望可帶動業績較去年同期成長2成。

乾杯集團會員「KANPAI GO！CLUB」獨享中秋離峰消費「滿萬送萬」，入會送伊比利，集點吃和牛。圖／業者提供

乾杯集團表示，於中秋前夕，乾杯集團強勢推出「KANPAI GO！CLUB」LINE官方帳號，凡至生鮮電商「乾杯超市」或旗下任一品牌〈乾杯、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45〉超過30家門店，每消費滿100元回饋1點KANPAI POINT，積點無上限。每1點KANPAI POINT等於1元，可享路面店「現金折抵」及多達70款、最低27折的「超值餐點兌換」；還有滿千點兌換「萬元和牛禮盒」、「頂級和牛套餐」等好肉活動、生日禮，宣稱為食肉族最值得加入的會員。

迎中秋，KANPAI GO！CLUB會員專屬「中秋十倍樂」離峰活動，於10月1日至10月4日至旗下「乾杯」、「乾杯Bar」於下午3點後入場、5點前離場或晚上9點後入場；「老乾杯」下午3點後入場、5點前離場或晚上10點後入場，享點數10倍贈。凡消費滿一萬元，立即獲得1,000點KANPAI POINTS，達成兌換「萬元和牛禮盒」、「頂級和牛套餐」等好禮，價值8,360~10,956元，等同「滿萬送萬」。

「乾杯燒肉居酒屋」&「老乾杯」推出頂級和牛團圓餐，好肉十享迎中秋。圖／業者提供

「乾杯燒肉居酒屋」於9月24日至10月11日期間推出「中秋好肉派對套餐」雙人2,299元、三人3,299元、四人4,299元+10%服務費。以MBS7-9+澳洲和牛為主，精選10款珍稀肉品，包含人氣厚切牛舌、特選牛五花、牛五花、上等角切、和牛大腸、西班牙Bellota伊比利豬雙拼，以及市場稀少且費工的牛黃喉、牛舌下製成的彈牙角切與雞頸肉，都是一般燒肉店難以品嚐到的美味。澎派的肉品組合搭配乾杯自家製泡菜、脆脆蘿蔔沙拉享用，還有北海道生食級干貝與使用頂級和牛製成的日式辣燉煮牛筋、特製和牛咖哩飯，豐盛的美味與歡騰的氣氛，最適合約三五好友一起大口吃肉、痛快喝酒，狂歡中秋。

而標榜「成熟大人的燒肉聖地」的「老乾杯」同步「中秋佳節豪牛套餐」每位2,099元+10%服務費，最低2人起。主打老饕首選，一餐品嚐A5級日本和牛、MBS7-9+澳洲和牛、西班牙Bellota等級伊比利豬3大夢幻肉品，共10種頂級肉品的奢華滋味。以乾杯自家製泡菜、本日沙拉、涼拌毛肚三道清爽前菜開場，再品一口結合海陸風味的鮭魚親子和牛壽司，主菜推出「和牛海陸燒肉拼盤」包含日本和牛牛排、熟成冷藏牛舌、名物紛雪燒、特選和牛附一口白飯、上等牛五花、牛五花、伊比利豬3拼9款肉品，搭配虎蝦與北海道生食級干貝。套餐附上招牌雞釜飯、飲品與甜點。在摩登的和風氛圍中，由一流的專人燒烤服務，適合攜全家大小團圓享用。同時為不吃牛的客人準備以伊比利豬為主的「中秋佳節豐盛套餐」選擇，每位1,888元+10%服務費。

此外，乾杯燒肉居酒屋與老乾杯狂歡中秋不停歇，於10月1日至10月4日全臺店鋪加開下午營業時間，其中乾杯中山店、敦南店、安和Bar與老乾杯台中市政店皆延長營業時間，最晚至凌晨2點，夜貓族想半夜吃燒肉別錯過。

強調「中秋烤肉一箱帶著走」，乾杯集團自有生鮮電商「乾杯超市」主推「乾杯派對燒肉禮盒」售價2,899元與「老乾杯奢華燒肉禮盒」售價3,899元，分別以MB8+澳洲和牛、A5日本和牛為主打，搭配西班牙伊比利豬組合成 6 種嚴選頂級肉品，並附上人氣乾杯燒肉萬用醬、椒鹽粉。不管與好友團聚烤肉，或中秋送禮都十分推薦。即日起至9月30日購買任一「燒肉禮盒」享免運費，前100名再享加1元加購「美國PRIME肋眼牛排」價值629元。

乾杯集團乾杯超市獨家開賣人氣「乾杯燒肉萬用醬」，今年中秋烤肉必備醬料。圖／業者提供

烤肉的靈魂美味「醬汁」，乾杯超市也於9月16日獨家開賣人氣「乾杯燒肉萬用醬」售價199元/250ml、149元/155ml，鹹甜甘口令人回味無窮，不僅是今年烤肉必備的人氣醬汁，更有多種料理用途，可用於壽喜燒、燒肉飯、炒麵等，是烹調料理的好幫手，今年就用乾杯出品美味迎接中秋節吧。