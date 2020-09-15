顛覆中秋傳統！啤酒頭攜手舊振南限期推出用「喝的月餅」啤酒

秋高氣爽，中秋意濃，以24節氣系列啤酒聞名的台灣在地精釀品牌「啤酒頭釀造」，攜手百年餅店「舊振南」，在啤酒的釀造過程中加入整塊舊振南月餅，將中秋月餅幻化成獨一無二的糕餅啤酒，首度推出用「喝的月餅」－「鳳梨酥啤酒」和「柚子酥啤酒」，在中秋檔期限量推出，以應景獨特的微醺形式陪伴大家慶團圓。此兩款新品將在 9/19 起於全台 7-11 獨家限定販售。

業者表示，「啤酒頭釀造」持續以獨特的創意，不斷突破自我，常態性商品多達30餘款，在國際賽事上也屢獲肯定，不但與王品集團旗下火鍋品牌青花驕合作「青花椒啤酒」，今年更跨界為遊戲橘子25周年量身打造「柑杯啤酒」，探索啤酒的更多可能。而此次「啤酒頭釀造」為了帶給消費者創新的中秋佳節體驗，特別與百年糕餅品牌「舊振南」攜手合作，在啤酒中加入整塊糕餅，推出「鳳梨酥啤酒」和「柚子酥啤酒」，將各自的優勢發揮的淋漓盡致，同時展現出「啤酒頭釀造」對於這片土地的關懷與熱情，帶給大家顛覆傳統的中秋微醺新選擇。

柚子酥啤酒YOLO BEER以國產小麥啤酒為基底，加入台灣柚子，以及舊振南期間限定的「柚子酥」，帶出柚子的幽香與麥芽清甜。圖／業者提供

中秋家家戶戶搭起爐台歡聚烤肉時，柚子就是最應景的賞月好搭檔。「啤酒頭釀造」以清爽國產小麥啤酒為基底，加入台灣柚子汁與柚子皮，帶出柚子的幽香與麥芽清甜，並將舊振南期間限定「柚子酥」整塊加入釀造，創新的酸甜滋味，甘甜如蜜的尾韻，讓大家在賞月的同時一口「柚子酥啤酒」、一口糕點，一杯一餅盡享台灣中秋獨一無二的熱鬧風味。

鳳梨酥啤酒WANNA BEER在啤酒釀造過程中大量使用台灣鳳梨，並投入整塊舊振南鳳梨酥，帶出鳳梨的酸甜滋味。圖／業者提供

位處於熱帶的台灣，幾乎一年四季都是鳳梨的產季，不僅適合新鮮食用，更大量應用在烘焙產業，打造出台灣代表伴手禮「鳳梨酥」，而「啤酒頭釀造」此次與舊振南聯手，翻玩中秋經典風味-鳳梨酥，在釀造過程裡大量使用台灣鳳梨，並投入整塊的舊振南經典鳳梨酥在酒裡共同發酵，入口後不只有濃郁的鳳梨香，尾韻裡更帶有誘人的水果酸甜，將鳳梨酥的靈魂完整注入其中，再造啤酒新境界。「鳳梨酥啤酒」重新詮釋台灣經典名產，打破傳統成為嶄新的中秋送禮首選。

除了在酒款風味上的跨界創新，「啤酒頭釀造」也在酒標上有了全新的突破，運用幸運籤詩的概念，在酒標的背後隱藏了一句中秋祝福，讓消費者在享受完微醺的滋味後，將酒標撕開，在這個團圓的日子裡感受滿滿的溫暖。

「啤酒頭釀造」在9月中旬的周末，誠摯地邀請消費者帶上中秋限定的「鳳梨酥啤酒」和「柚子酥啤酒」，前往美麗華海景大道 F1 「啤酒頭釀造」行動酒吧拍照打卡（活動時間：9/19、9/20、9/26、9/27），即可獲得生啤酒一杯(限量供應)，一同歡慶Cheers to life的快樂時光。

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