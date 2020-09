「蘋果村好飽飽兒童餐」9/16萌翻上市

Hello Kitty素食套餐 美味健康、無窮樂趣

Hello Kitty蘋果村親子餐廳全新推出兒童餐, 讓寶貝們吃得營養均衡,以少油少鹽的烹調方式料理,搭配Hello Kitty蘋果村親子餐廳限定商品–超可愛的兒童餐具組共三款: My Melody、蛋黃哥、大耳狗喜拿,三大明星可愛造型的專屬餐具,絕對讓小朋友搶著吃飯!小小嘴吃得美味健康也吃出無窮樂趣,開啟寶貝活力的一天,快跟著 Hello Kitty 及大明星們來一場完美野餐吧!

考量到小朋友的健康成長所需充份營養,「蘋果村好飽飽兒童餐」套餐內容包含:主餐「奶油雞肉貝殼麵、鮪魚韃靼飯糰」、附餐「微笑薯餅、章魚香腸、炸雞塊」、配餐「玉米湯、水果、果汁」 。

「和風松露五目風味義大利麵」(全素)套餐$299。圖/蘋果村親子餐廳

「蔬食GO美味,清爽新上市

蘋果村親子餐廳表示,為因應蔬食家庭 漸增,還推出全新蔬食選擇,以濃郁的松露醬拌炒,帶出香菇、鴻喜菇、的特有香氣搭配什錦綜合蔬菜,最後撒上牛蒡絲,濃郁香滑卻清爽不膩口的和風松露五目風味義大利麵為您上桌。主餐「和風松露五目風味義大利麵」,飲料可任選搭配。蘋果村親子餐廳供餐資訊:1、兒童餐–限供應12歲以下兒童(包含12歲兒童)。 2、兒童餐供應時段–僅供應正餐午餐、晚餐時段。3、素食餐供應時段–全天候時段供應。

《 Hello Kitty蘋果村親子餐廳 》

地址:苗栗縣頭份市中華路1355號1樓。服務專線:037-590650。營業時間:星期二至星期五 11:00-20:30 (星期一公休), 星期六至星期日&國定假日 11:00-19:30

Facebook: https://reurl.cc/QddGQZ

