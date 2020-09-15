帝亞吉歐「 PRIMA & ULTIMA系列」8支珍稀極奢原酒磅礡登場全球限量震撼上市

台灣向來是蘇格蘭威士忌品牌兵家必爭之地。近來，台灣的威士忌飲酒文化逐漸走向精緻化，品牌相繼推出限量高年份或稀有威士忌，使威士忌不再是單純的酒精性飲品，更是收藏藝術品與新興的投資標的，而作為全球領導性烈酒商的帝亞吉歐更在頂級威士忌市場上站有一席之地。2020年，帝亞吉歐推出「Prima & Ultima 極奢原酒系列」，此系列由集團首席調酒師Jim Beveridge 博士甄選8支高年份原酒組成，至臻瓊液展現至高無上的奢華。Prima & Ultima 極奢原酒系列全球限量發行238套，其中台灣發行37套，每套建議售價NT$720,000。而此系列也在稍早的蘇富比拍賣會上創下破百萬的佳績並捐助給國際慈善團體WaterAid，其投資勢頭看漲，讓許多世界級藏家躍躍欲試，紛紛詢問全球上市訊息。

台灣帝亞吉歐公司行銷總監楊雅婷表示，近來，頂級威士忌在台灣日益受到追捧，高年份威士忌與稀有威士忌在台灣的銷售量逐年攀升，成交價格相當可觀。越來越多高端消費者將稀有威士忌視為投資品或是納入私人收藏，再加上消費者品飲習慣愈加精緻，追尋頂級威士忌在酒圈內已蔚然成風。身為全球知名烈酒商，帝亞吉歐早已觀察到威士忌市場的變化趨勢，先後推出高年份限量酒款與單桶臻選(Casks of Distinction)計畫。每當帝亞吉歐頂級威士忌酒款上市消息釋出，勢必備受矚目。2020年，帝亞吉歐「Prima & Ultima極奢原酒系列」重磅問世，消息一出立刻引起威士忌圈廣泛討論。首套稀有的威士忌震撼作品在短時間內於蘇富比拍賣會上創下破百萬佳績，也讓國內威士忌藏家爭相加入收藏行列。

帝亞吉歐「Prima & Ultima極奢原酒系列」一共包含8支高年份單一麥芽威士忌，每一瓶均是原桶強度裝瓶而成。「Prima & Ultima」在拉丁文中分別代表「第一」與「最後」的意思，意謂著Prima & Ultima極奢原酒系列的威士忌代表酒廠過去最璀璨與輝煌的時刻，以精湛工藝刻劃出酒廠最初與最終的故事，僅此唯一，無可匹敵。「Prima & Ultima極奢原酒系列」酒款包含The Singleton蘇格登、Mortlach慕赫2.81、Caol Ila 卡爾里拉、Clynelish克里尼利基、Cragganmore克拉格摩爾、Lagavulin樂加維林、Port Ellen波特艾倫、Talisker泰斯卡。全系列酒款以白色鋼琴烤漆木盒盛裝，高雅細緻的盒上燙印著酒液入桶熟成的年份，金色紋路閃耀出熠熠的光芒，呼應瓶中尊榮無瑕的酒液，也象徵酒廠過去的崢嶸歲月。

Prima & Ultima極奢原酒系列由集團首席調酒師Jim Beveridge 博士親自走訪集團旗下多間酒廠，從千萬酒桶中精選酒廠典藏多年的珍稀酒液裝瓶而成，為Jim Beveridge 博士的首部單一麥芽威士忌系列作品。Jim Beveridge 博士在威士忌產業工作近40年，見證蘇格蘭酒廠近半世紀以來的高潮迭起，對於各地區酒廠的環境與背景相當熟悉。他憑藉著獨到的挑桶眼光和累積多年的威士忌挑桶經驗，在業界擁有極高聲望。數年前，Jim Beveridge 博士一如既往在酒廠中品飲檢查，意外的發現一小批深藏於酒廠的威士忌。在品飲完這批原酒後，Jim Beveridge 博士被其壯麗的口感與飽滿的層次深深驚豔。在他眼裡，閃耀的瓊液彷彿訴說著酒廠最精采的篇章，是眾多酒液裡最難以取代的精華。此後，他再度拜訪早已熟稔不過的酒廠，在眾多出色的酒廠中尋覓最獨一無二的威士忌，造就集團有史以來稀有威士忌巔峰之作。

「The Singleton蘇格登1988年單一麥芽威士忌」，蒸餾年份:1988，天然原桶強度裝瓶:48.8%，建議售價: NT$28,000。圖／業者提供

蘇格登向來以慢工藝製作威士忌。30年前，蘇格登運用長時間發酵技術，創造口感輕盈柔順的酒液，最後再入二次充填美國橡木桶熟成，賦予酒液甘甜果香的風味。「The Singleton蘇格登1988年單一麥芽威士忌」是首款蘇格登達夫鎮酒廠以獨特慢工藝技法製作的30年單一麥芽威士忌。Jim Beveridge 博士在最後僅存極少數的1988年酒桶中挑選3桶酒液做為極奢原酒，數量極為珍稀。

「Mortlach 慕赫2.81 1994年單一麥芽威士忌」，蒸餾年份:1994，天然原桶強度裝瓶:55.1%，建議售價: NT$ 60,000。圖／業者提供

慕赫2.81有被譽為「達夫鎮的野獸(The Beast of Dufftown)」其如煉金術般的「2.81蒸餾工藝」更是聞名遐邇。從1823年至今，僅有極少數的行家有機會品飲慕赫2.81的高年份威士忌。「Mortlach 慕赫2.81 1994年單一麥芽威士忌」是當年最後一批以初次裝填的Pedro Ximenez與Oloroso歐洲橡木桶熟成，鮮甜迷人的肉質氣息包覆著渾厚酒液，令Jim Beveridge 博士陶醉不已。

「Caol Ila 卡爾里拉1984年單一麥芽威士忌」，蒸餾年份:1984，天然原桶強度裝瓶:50.8%，建議售價: NT$ 42,000。圖／業者提供

1980年代是艾雷島的黃金時代，不少重量級泥煤威士忌於此時誕生。曾在卡爾里拉酒廠工作過的Jim Beveridge 博士，自然對卡爾里拉情有獨鍾。「Caol Ila 卡爾里拉1984年單一麥芽威士忌」來自1984年的二次充填單桶，這種二次充填的橡木桶在當時的艾雷島上十分罕見，也造就酒液無與倫比的風味。濃厚的煙燻味與馥郁的果香氣息交織在飽滿的酒體中，餘韻綿長並帶有香料氣息，是Jim Beveridge 博士最引以為傲的一款泥煤威士忌。

「Clynelish克里尼利基1993年單一麥芽威士忌」，蒸餾年份:1993，天然原桶強度裝瓶:49.8%，建議售價: NT$ 28,000。圖／業者提供

克里尼利基以如蠟般綿密酒體聞名，這全歸功於酒廠獨有的蒸餾器。「Clynelish克里尼利基1993年單一麥芽威士忌」以特殊規格的蒸餾器創造出絕無僅有的綿密口感，最後注入二次充填美國橡木桶熟成，使酒液充滿香甜果香與蜂蜜香氣，完美迷人。

「Cragganmore克拉格摩爾1971年單一麥芽威士忌」 ，蒸餾年份:1971，天然原桶強度裝瓶:43.7%，建議售價: NT$ 200,000。圖／業者提供

「Cragganmore克拉格摩爾1971年單一麥芽威士忌」是克拉格摩爾酒廠最後一桶以燃煤加熱蒸餾出的原酒，為古法蒸餾而成的「舊式」威士忌，極為珍稀罕見。在初次裝填的雪莉桶熟成近半世紀，蘊含豐富層次的香氣，包含糖蜜太妃糖、李子果露糖漿、葡萄乾與濃縮咖啡風味，十分複雜。

「Lagavulin 樂加維林1991年單一麥芽威士忌」，蒸餾年份:1991，天然原桶強度裝瓶:50.1%，建議售價: NT$ 60,000。圖／業者提供

樂加維林酒液具有雄厚的酒體與強烈的煙燻尾韻，為了保留酒液原始的特色，「Lagavulin 樂加維林1991年單一麥芽威士忌」選用美國橡木桶熟成，使滑潤飽滿的酒質中散發辛辣溫暖的煙燻香氣。酒液極其出色的複雜度，連Jim Beveridge 博士都為之讚嘆。

「Port Ellen波特艾倫1979年單一麥芽威士忌」，蒸餾年份:1979，天然原桶強度裝瓶:51.2%，建議售價: NT$ 260,000。圖／業者提供

70年代是波特艾倫酒廠的精華年代，酒廠老蒸餾器創造的優雅泥煤香氣深受資深酒迷的喜愛。1983年，波特艾倫酒廠閉廠，酒廠閉廠前所留下的酒桶成為行家爭相收藏的夢幻逸品。「Port Ellen波特艾倫1979年單一麥芽威士忌」於單一歐洲橡木桶熟成40年，柔軟的酒質中帶有煙燻與黑胡椒新香味，香氣誘人。

「Talisker泰斯卡1988年單一麥芽威士忌」，蒸餾年份:1988，天然原桶強度裝瓶:51.4%，建議售價: NT$ 42,000。圖／業者提供

1988年，Jim Beveridge 博士在泰斯卡酒廠中發現一小批酒桶，這批威士忌有別於以往的泥煤威士忌，濃厚的煙燻香氣中帶有溫和的鹹味，Jim Beveridge 博士便決定將最後6桶保留下來。「Talisker泰斯卡1988年單一麥芽威士忌」不僅充分詮釋屬於海島威士忌的強烈個性，更體現泰斯卡獨有的煙燻風味。口感強烈，濃郁深沈。

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