2020品味週 南市經發局主題館 19大伴手禮和觀光工廠盛大展出

台南美食名店超強伴手禮大集合，中秋佳節送禮自用兩相宜。9/18-21「台南品味週」五大主題聯展，在「臺南市政府經濟發展局主題館」集結19大台南知名伴手禮名店和觀光工廠盛大展出。參展業者包括：西井村蜂蜜滷味、新譯漢方、品香肉粽、周氏泡菜、佛都愛玉、尤記安平養生堂、章成麥芽餅、梅嶺食品、貫金食品、黃金喬麥、滿意阿滿姨、田野滴雞精、禾記嫩骨飯、麻善橋、里夫蛋糕，以及瓜瓜園、台灣菸酒隆田酒廠、國王家族羽絨服飾、富樂夢橡皮擦等觀光工廠。

台南15大知名伴手禮名店超人氣，各具特色包括：「西井村蜂蜜滷味」以純正龍眼花蜜提味，草本青草取代傳統醬油想，口感清甜不膩。「新譯漢方」以西港種植的「高機熟地黃」製成高保濕保養品，推出恩賜熟地茶。「品香肉粽」蟬聯多年台南府城十大伴手禮傳統美食、媒體粽子評比獲獎常勝軍。

「臻品周氏泡菜–黃金泡菜」以天然食材搭配冷熟成技術，主打黃金組合、XO干貝小魚醬等。「佛都愛玉」是台南第一家「阿里山野生愛玉」主題飲品店，主打桂花鳳梨等口味愛玉。「尤記安平養生堂」以「吃的開心與健康」訴求，主打牛軋糖、鳳梨酥、手工餅乾。「章成麥芽餅」用不同口味餅皮來區分麥芽餅口味，Q軟、不黏牙為最大特色。

梅嶺盛產梅子，「梅嶺食品」以傳統古法製梅，保留梅子的色香味，主打梅子雞調理包。「貫金食品」的天然飲料品牌Join Nature自然補給，主打黑木耳系列、果汁飲品等。「黃金喬麥」推養生無負擔飲食的概念，以「黃金蕎麥」研發麵、醬、茶、餅等各式食品。「滿意阿滿姨」採台南虱目魚加工製成道地的「虱目魚香腸」，另有「飛魚卵香腸」。

「田野滴雞精」使用友善放牧養殖的黑羽土雞，完全不加一滴水、中藥材及人工添加劑。「禾記嫩骨飯」精選每頭豬僅有二條的豬軟骨，製成富含膠質與鈣質的料理包，可搭配飯麵變化料理。「麻善橋」研發全台首創「柚香肉干、柚香肉絲」是麻豆必買伴手禮，選用當季麻豆柚子製醬後醃製入味。「里夫蛋糕」主打「手指泡芙、美式乳酪」，其中愛文芒果與香草籽結合的「手指泡芙」為網購宅配第一名。

觀光工廠是民眾放假休閒的好處去，本次展出攤位有：「瓜瓜園」的彩色地瓜薯條，來自健康優質的瓜瓜園地瓜農場、「台灣菸酒公司隆田酒廠」主打獲2020年美國舊金山競賽雙金牌獎的「玉山瓷瓶二鍋頭」(禁止酒駕)、「國王家族羽絨服飾觀光工廠」推MIT舒柔親膚內褲和膠原蛋白男性內褲，以及「富樂夢橡皮擦觀光工廠」的橡皮擦「黑白色抗菌擦分享盒」買一送一。

9/18-21「台南品味週」期間，每日10點至17點在「南紡世貿展覽中心」舉行，9/21於16點閉展。參觀配合防疫請配戴口罩，入場可免費抽萬元住宿券等好禮，詳情官網 https://cec.ctee.com.tw/tlw/、臉書搜尋「台南品味週」，或電洽(06)270-1815南紡世貿。