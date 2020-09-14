潤燕窩攜手森田藥妝推出滿額贈活動

健康與美麗，是女性永遠的執著和目標，台灣頂級燕窩領導品牌【潤燕窩】今年與面膜大廠【森田藥妝】攜手合作，在潤燕窩官網推出滿額贈活動，讓消費者能吃進100％極致濃度的「24K極濃燕窩」，再加上「燕窩濃潤滋養撫紋面膜」，達到體內與體外的同時保養，讓養顏美容成為一件很簡單的事情。

潤燕窩指出，燕窩食補一直是女星們為之瘋迷的天然保養品。燕窩裡豐富的EGF表皮生長因子除了成為美容養顏最佳聖品之一，珍貴的唾液酸更是維持體態、健康不可或缺的關鍵營養。

潤燕窩熱銷商品「24K極濃白金潤燕盞」（又稱24K極濃燕窩），因擁有如24K純金般的濃度聞名，潤燕窩品牌經理指出：「我們非常重視現燉燕窩的濃度，因為燕窩是水溶性蛋白質，將濃度控制在完全不含一滴水，才能讓消費者真正吃進關鍵營養。」

潤燕窩官網限時活動：首購現折1000元，每滿千再贈200元回購金，累積無上限，折抵無限制。結帳金額滿3000元再贈【森田藥妝】燕窩濃潤滋養撫紋面膜及DR.JOU專業級深層修護面膜（市值1450元）。

活動詳情請搜尋「潤燕窩」官方網站(www.runique.com.tw)

或撥打免付費專線：0800-666-656。