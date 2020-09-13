若藝居邀畫家郭為美駐點台灣藝術博覽會解析創作哲學

台灣知名女性油畫家郭為美教授受若藝居之邀，親自出席坐鎮台灣藝術博覽會郭為美特展，此次展出郭為美教授作品近20幅，她親自解釋每一幅創作的背景及心境。她說，創作可以表現出一個人的生命與溫度，如哲學家黑格爾所言「藝術是由心靈產生與再生」，每一幅畫作的寶貴在於創作者展現他／她當時的生命狀態與哲學思維。

郭為美教授為國際知名台灣早期畫家郭柏川之女，她自幼受到父親及環境薰陶下，走上繪畫之路。她年輕時赴笈西班牙巴塞隆納聖喬治高等美術學校學習，畢業後成為「巴塞隆納皇家藝術協會」最年輕的會員。郭為美教授學成歸國後與夫婿皆任教國立臺灣藝術大學，長期作育台灣美術人才。退休旅居紐西蘭期間，是她創作量最大的時期，受當地環境影響，畫作展現陽光氣息，在其過去的創作個展中，常有欣賞者稱呼她為陽光畫家。

年屆80的郭為美教授，常跟夫婿互開玩笑，自己現在心境是26歲，這樣年輕的心也展現在創作上，只是她現在的作品更能展現亮感、觸感、嗅感、質感、味感，她以其作品《石榴香蕉》畫作為例，石榴的外觀顏色火紅圓潤，觸摸時卻能展現堅毅，跟自己個性很像。郭為美教授認為從畫作可以看出一個畫家的人格特質，她也同時希望作品的筆觸讓欣賞者除了看得到畫像，還能感受到所畫之物的觸感、味道、質感。若用心欣賞，還能體會到創作者的人格特質及其畫作本身的音樂性。



郭為美教授畫作〈紅梨與黃絲巾〉（左）和〈石榴香蕉〉（右）。圖／若藝居提供

郭為美教授自10年前回台，一直定居台南，近年則移居淡水，她從自家窗前凝望觀音山景，也讓她這兩年開始以山嵐作為創作題材，作品涵蓋肖像、生活用品、風景、山嵐等。